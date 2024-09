O que aconteceria se um Buraco Negro atravessasse o Sistema Solar? Estudo do MIT diz que isso poderia ocorrer 1 vez a cada 10 anos

Os buracos negros são os objetos mais misteriosos em todo o Universo. Embora abundem nos vastos terrenos da existência em si, o fato de que nada escape deles, nem mesmo a luz, faz com que os cientistas tenham apenas teorias sobre o que está dentro desses maravilhosos fenômenos estelares.

ANÚNCIO

Há algo, entretanto, de que todos estão certos: tudo o que se aproxime deles certamente será “engolido” pela majestosa força gravitacional que possuem. Isso sugere que, se um objeto massivo entrar no Sistema Solar, certamente causará caos e destruição.

No entanto, há um tipo de buracos negros, que por enquanto são apenas teóricos, pois nenhum foi detectado, chamados de "buracos negros primordiais". De acordo com o que explica o cientista e especialista em astronomia, por trás da conta X @Exoplanetasco (recomendamos seguir se estiver interessado nestes temas), esses fenômenos nasceram com o próprio Big Bang.

Por conseguinte, apesar de não terem sido captados, são tão antigos quanto os 13,8 bilhões de anos-luz do Universo visível a partir da Terra.

NASA Hubble Space Telescope - Unsplash Telescopio Espacial Hubble descubre el agujero negro masivo más cercano a la Tierra

Um buraco negro primordial no Sistema Solar

O especialista mencionado anteriormente informa que esses fenômenos "podem ter massas muito pequenas, como a de um planeta ou como a da Lua, então um deles poderia atravessar o Sistema Solar sem engolir tudo e sem causar muitos problemas".

O mais impressionante de tudo é que, se conseguissem provar que realmente existem, seria o elemento que falta para poder explicar o mistério da Matéria Escura que supostamente compõe 85% da matéria do Universo; se existissem, seriam essa Matéria Escura.

Uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) diz que a tecnologia atual dos humanos seria capaz de detectar um asteroide, caso ele passasse perto da órbita de Marte, pois causaria um "tremor" que os equipamentos instalados no planeta vermelho captariam.

"Os pesquisadores calcularam que pelo menos a cada 10 anos um Buraco Negro Primordial atravessa o Sistema Solar, então com tempo e paciência seria possível detectar sua passagem; embora reconheçam que não será fácil", concluiu o especialista mencionado anteriormente.