O universo está se reiniciando e você não tinha percebido ou, pelo menos, é o que diz uma teoria

Existem vários mistérios em relação à origem da humanidade e, sem dúvida, a teoria do Big Bang é uma das maiores no universo científico e agora, um grupo de pesquisadores propôs uma alternativa radical: um universo que se reinicia constantemente.

Num estudo recente publicado no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, uma equipe internacional de cientistas revigorou a ideia de uma "cosmologia de rebote de matéria não singular". Essa teoria se refere à existência de um único evento explosivo que deu origem a tudo, com o universo passando por ciclos de expansão e contração, "rebotando" de um estado quente e denso para um mais frio e disperso.

Como funciona esta nova teoria?

Ao contrário do modelo padrão do Big Bang, que teoriza uma expansão contínua a partir de um ponto inicial infinitamente pequeno e denso, este novo pensamento propõe que o universo tenha experimentado múltiplos ciclos de expansão e contração. Nesta segunda abordagem, o universo seria apenas a última iteração de um processo cíclico que se repete indefinidamente.

Para apoiar esta afirmação audaciosa, os pesquisadores têm explorado a existência de buracos negros primordiais no contexto de seu modelo cosmológico. Esses objetos exóticos, formados logo após o Big Bang, podem servir como evidência chave para corroborar ou descartar a teoria do rebote.

"Nossas descobertas sugerem um mecanismo natural para a formação de buracos negros primordiais durante a era de radiação do Big Bang quente, no contexto das cosmologias de rebote", explicaram os autores. "Esta descoberta pode ter profundas implicações para nossa compreensão da origem e evolução do universo".

Embora seja importante mencionar que esta teoria está em fases iniciais e requer mais pesquisa para ser confirmada, representa um desafio emocionante ao paradigma estabelecido. Se for demonstrada como correta, poderia revolucionar nossa compreensão do cosmos e nos forçar a repensar algumas de nossas ideias mais fundamentais sobre o universo.