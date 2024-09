PlayStation celebra seus 30 anos com o lançamento deste PS5 que possui as cores do console original

O primeiro console do PlayStation foi lançado em 3 de dezembro de 1994. No final deste ano de 2024, completam 30 anos e, para celebrar, lançaram um conjunto de aniversário que todos queremos ter em nossas salas de estar.

Trata-se de um conjunto de acessórios (console incluído) do PS5, mas com o design do dispositivo original que a galera do PlayStation lançou há 30 anos, o PS1. Tudo o que você vai ver a seguir é amor à primeira vista e uma forte dose de nostalgia, que esperamos que não os pegue com fundos disponíveis no cartão de crédito.

Não se preocuparam muito com o nome, o set é chamado de ‘30º aniversário do PlayStation’. Não tem outro objetivo senão homenagear a maravilhosa PlayStation 1, por isso a cor cinza e o logotipo original (com o P vermelho e o S em cores amarelo, verde e azul) se destacam no design desta edição comemorativa.

"Esta edição limitada, que lembra o primeiro console PlayStation lançado em 3 de dezembro de 1994, usa o design de cor original do PlayStation e o integra na mais recente linha de produtos de hardware do PS5", diz a postagem no blog oficial da PlayStation.

Assim é como se parece esta edição de aniversário do PlayStation

Existem duas edições, uma com o PS5 digital e outra com a versão mais recente lançada, o PS5 Pro. Inclui o console PS5 Digital Edition de edição limitada com SSD de 1TB (2TB e Wi-Fi 7 se for o Pro) e acessórios como: controle sem fio DualSense e uma capa de console para um disco rígido (o disco rígido é vendido separadamente). Também inclui um Suporte Vertical e Itens Especiais de Colecionador:

Carcaça do conector do cabo no estilo do controle original do PlayStation

Quatro abraçadeiras para cabos com formas de PlayStation

Etiqueta do PlayStation

Poster de edição limitada do PlayStation

PlayStation 30 Aniversário

O controle parece assim. Há uma versão Edge que vem no pacote Pro. Também será vendido separadamente para aqueles que não quiserem comprar o pacote completo.

PlayStation 30 Aniversário

A Coleção de Aniversário de 30 anos do PlayStation será lançada em 21 de novembro. Haverá 12.300 unidades do pacote PlayStation 5 Pro Console disponíveis para os clientes comprarem, com números de edição limitada gravados na unidade. O número representa o mês e a data de lançamento do primeiro console PlayStation.