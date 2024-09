Transrapid - A história do trem que iniciou a corrida com levitação magnética

A presença de trens com levitação magnética que atingem velocidades superiores a 400 quilômetros por hora parece saída de ideias futuristas concebidas por engenheiros da atualidade. Mas a realidade é que essa tecnologia foi idealizada por um genial cientista há 90 anos.

Em 1934, o engenheiro alemão Hermann Kemper patenteou a ideia de um sistema de trilhos com veículos em suspensão sem rodas, guiados por campos magnéticos, sistema que foi implementado cerca de três décadas depois na Alemanha, com o famoso Transrapid.

As empresas alemãs Kraussmaffei, Siemens e ThyssenKrupp iniciaram a fabricação do primeiro protótipo de trem maglev (acrônimo de levitação magnética em inglês) em 1969. Levaram um ano para ter o primeiro exemplar de teste, com o qual conseguiram fazer a máquina levitar acima de suas vias, graças a um sistema de ímãs.

No entanto, levaram 10 anos (1979) para lançar o protótipo, que depois se tornaria o primeiro trem com levitação magnética a ser utilizado como método de transporte em massa (ainda em modo de teste) em uma cidade. O Transrapid 05 (a quinta versão fabricada por essas empresas) foi instalado na cidade de Hamburgo, para a Exposição de Transporte Internacional.

Após este teste bem-sucedido, o trem não foi colocado imediatamente em operação. A empresa Kraussmaffei fez alguns ajustes para melhorar seu sistema e, em 1983, lançou a versão Transrapid 06, que atingiu uma impressionante velocidade de 412 quilômetros por hora, sendo responsável por aprovar a construção de uma rede de trens Transrapid na Alemanha, que na época tinha o objetivo de ser inaugurada com a rota Hamburgo - Hannover, conforme relatado pelo Hipertextual.

Transrapid e a promessa eterna que nunca se cumpriu

As conquistas alcançadas nos testes dos protótipos nunca se materializaram, além de uma pequena linha de 31 quilômetros que foi inaugurada em 1984, com o Transrapid 07.

Na verdade, no final dos anos 90, eles lançaram o Transrapid 08, que foi responsável por superar os 500 quilômetros por hora. Mas em 2006 ocorreu um acidente, o que levantou dúvidas sobre a segurança que o sistema oferecia.

China construirá trem de levitação magnética que atingirá velocidades incríveis (Yongyuan Dai/Getty Images)

O acidente ocorreu em 22 de setembro de 2006. O que aconteceu foi que um Transrapid colidiu com um veículo de manutenção a 170 km/h. Felizmente, isso ocorreu em uma pista de testes localizada na cidade de Lathen, na Alemanha.

Foi apenas o primeiro incidente que o Transrapid enfrentou em muitos anos, mas o fato de terem ocorrido 23 mortes e uma dezena de feridos foi algo do qual nunca se recuperaram.

Foram poucos os acidentes, quase nulos. Mas nunca conseguiram reverter essas dúvidas sobre a segurança e, portanto, foram condenados ao fracasso. A verdade é que a levitação magnética, como sistema, continua sendo um método que visa marcar os meios de transporte do presente e do futuro.