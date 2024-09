Os hackers estão aproveitando uma funcionalidade do Chrome para roubar palavras-passe do Google

Os hackers inventaram uma nova e sofisticada técnica para roubar suas senhas do Google, aproveitando uma função pouco conhecida do navegador Chrome: o modo quiosque. Esta modalidade, projetada para bloquear o acesso a outras aplicações e exibir uma única página da web em tela cheia, tornou-se uma ferramenta poderosa nas mãos dos atacantes.

De acordo com um recente relatório da OALabs, os hackers estão usando um programa malicioso que força o Chrome a entrar no modo quiosque e exibe uma falsa página de login do Google. Uma vez que a vítima insere seu nome de usuário e senha, esses dados são enviados diretamente aos cibercriminosos.

Como funciona esse ataque?

O ataque começa quando um programa malicioso se introduz no computador da vítima, muitas vezes através de um arquivo anexado infectado ou de um site comprometido. Ativação do modo quiosque: O programa malicioso ativa o modo quiosque no Chrome, impedindo que a vítima feche a janela ou acesse outras aplicações.

Por que este ataque é tão eficaz?

Primeiro, porque a combinação de teclas para sair do modo quiosque (Ctrl+Alt+Del) não é intuitiva para todos os usuários. Assim, a tela cheia e a falsa página de login criam uma sensação de urgência que pode levar a vítima a inserir suas credenciais sem pensar duas vezes. Dessa forma, os atacantes podem usar essas credenciais para acessar uma ampla variedade de serviços do Google, como Gmail, Google Drive e YouTube.

Como se proteger?

Em primeiro lugar, desconfie das páginas de login não solicitadas. Nunca insira suas credenciais em uma página de login não solicitada. Por isso, certifique-se de que a URL da página de login está correta e começa com https://accounts.google.com.

Também é importante manter seu software atualizado. Instale as últimas atualizações de segurança para seu sistema operacional e navegador. Outra dica útil é utilizar um antivírus confiável, que possa detectar e bloquear o malware usado para realizar esses ataques. E por último, ative a autenticação de dois fatores. Essa medida adicional de segurança pode proteger sua conta mesmo que suas senhas sejam comprometidas.

Este novo tipo de ataque demonstra a constante evolução das ameaças cibernéticas. É fundamental estar sempre alerta e adotar medidas de segurança adequadas para proteger seus dados pessoais e profissionais.