Igual a Saturno: a Terra teve anéis há milhões de anos

Eles descobrem um planeta semelhante à Terra no sistema solar

Um grande estudo parece ter revelado uma importante descoberta científica, nosso planeta Terra poderia ter tido anéis semelhantes aos de Saturno há milhões de anos. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, apresentou uma grande teoria após analisar crateras de impacto de meteoritos de quase 500 milhões de anos.

ANÚNCIO

De acordo com o estudo publicado na revista Earth and Planetary Science Letters, a alta concentração de certos tipos de meteoritos em uma área específica da Terra e a distribuição incomum de crateras sugerem que esses objetos espaciais não vieram de um cinturão de asteroides, como se acreditava anteriormente. Em vez disso, os cientistas propõem que esses meteoritos eram fragmentos de um anel que orbitava nosso planeta e que eventualmente se desintegrou.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Esta nova teoria propõe uma mudança radical em nossa compreensão da evolução da Terra. Os anéis de nosso planeta teriam tido um impacto significativo em seu clima, já que teriam bloqueado parte da luz solar e modificado os padrões climáticos globais. Além disso, a constante queda de meteoritos teria enriquecido a atmosfera com partículas de poeira e gases, alterando sua composição química.

Os investigadores acreditam que o anel da Terra se formou a partir dos restos de um grande asteroide que se aproximou demais de nosso planeta e se desintegrou devido às forças gravitacionais. Ao longo de milhões de anos, os fragmentos desse asteroide foram caindo na Terra, deixando para trás os crateras que hoje estudamos.

Embora esta teoria seja fascinante, os cientistas reconhecem que são necessárias mais pesquisas para confirmá-la. No entanto, essa descoberta abre novas portas para entender melhor a história de nosso planeta e seu lugar no universo. A possibilidade de a Terra ter tido anéis no passado nos lembra o quão dinâmico e mutável é o nosso mundo.