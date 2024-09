O ‘Deus do Caos’: asteroide temível que poderia atingir a Terra e exterminar toda a vida humana

Todos os especialistas em assuntos espaciais estão de olho em um asteroide apelidado de “Deus do Caos”. O tamanho e a velocidade com que viaja seriam realmente devastadores, caso esta rocha colida com a Terra.

Este asteroide na verdade se chama Apophis. Ainda faltam alguns anos para que ele se aproxime de nossas fronteiras terrestres, mas não deixa de ser um objeto próximo da Terra (NEO em inglês).

Apophis foi descoberto em 2004 por uma equipe de astrônomos do observatório de Kitt Peak. Problemas técnicos do centro de estudos fizeram com que ele fosse perdido de vista e, no final desse mesmo ano, sua trajetória foi recuperada pelo observatório australiano Siding Spring Survey. Desde que foi encontrado, calculou-se que ele passará pela Terra em 2029.

Naquela época, havia uma pequena possibilidade de impacto com o nosso planeta. Essa possibilidade foi descartada quase que 100%. Mas Apophis passará muito perto, até mesmo pela área onde estão vários satélites. Por isso, seu status é mantido, apesar de seu tamanho também não representar um grande perigo para a humanidade.

A passagem do 'Deus do Caos'

A próxima aproximação do Apophis está agendada para o 13 de abril de 2029. Nessa data, espera-se que o asteroide passe a uma distância de aproximadamente 32.000 quilômetros da Terra, o que é considerado uma aproximação extremamente grande em termos astronômicos. Na verdade, não se espera que nenhum asteroide se aproxime tanto até daqui a alguns milhares de anos.

Apophis tem 340 metros de largura. O tamanho e a trajetória deste asteroide representam ser algo incomum. Isso seria uma ótima oportunidade para a ciência estudar a origem e composição desses corpos celestes.