Não é levitação magnética: esta versão funciona com luz e é uma loucura da ciência

A história da ciência é marcada por seus constantes esforços para dominar os céus. Voar não é uma capacidade que os humanos têm naturalmente, então sempre tentamos realizar essa ação de forma artificial. O método mais comum é através de máquinas que usam combustão, como foguetes e aviões. Mas nas últimas duas décadas, cresceram os mecanismos elétricos e os de levitação magnética.

Estes últimos destacam-se na comunidade científica por serem muito eficazes e amigos do ambiente, devido ao seu baixo (ou nulo) consumo de eletricidade, o que significa que não recorrem aos recursos não renováveis do planeta.

Todavia, recentemente ficamos surpresos ao ler um estudo científico, de especialistas que afirmam ter alcançado um método de levitação que requer apenas luz para fazer um objeto voar.

Algo que voa apenas com luz abre um universo impressionante de possibilidades para a ciência em todos os sentidos, incluindo a exploração espacial. O estudo científico, por enquanto teórico, é chamado de “Levitação e propulsão fotônica autoestabilizadora de objetos macroscópicos nanoestruturados”. Foi realizado por especialistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia, conhecido popularmente como Caltech.

Assim eles fazem um objeto levitar com luz

De acordo com o que relata o Eureka Alert, cientistas do Caltech projetaram um sistema no qual criam padrões específicos em nanoescala nas superfícies do objeto que desejam fazer levitar.

O estudo foca na manipulação de objetos minúsculos, como nanopartículas, utilizando a pressão radiativa de um feixe de luz laser. Em princípio, isso poderia ser aplicado a dispositivos muito pequenos, mas a ideia é levá-lo a grandes escalas para poder desenvolver, por exemplo, uma nave espacial que possa voar com este sistema de levitação por luz.

"É possível fazer uma bola de pingue-pongue levitar usando um fluxo constante de ar de um secador de cabelo. Mas não funcionaria se a bola de pingue-pongue fosse muito grande ou estivesse muito longe do secador de cabelo", disse Ognjen Ilic, pesquisador pós-doutorado e primeiro autor do estudo, para explicar o ponto das escalas dos objetos.

Partindo dessa analogia, projetando padrões específicos, seria possível ampliar as escalas para fazer objetos maiores que uma bola de pingue-pongue levitarem.

“Nós concebemos um método que poderia fazer objetos macroscópicos levitarem. Existe uma aplicação ousadamente interessante para usar esta técnica como meio de propulsão para uma nova geração de naves espaciais. Estamos muito longe de realmente conseguir isso, mas estamos no processo de testar os princípios”, disse Harry Atwater, professor de Física Aplicada e Ciência de Materiais da Cátedra Howard Hughes da Divisão de Engenharia e Ciências Aplicadas do Caltech.

O objetivo dos cientistas é fabricar uma nave espacial que poderia ser projetada com estruturas em escala nanométrica e ser acelerada por uma luz laser da Terra. Durante toda a fabricação não há presença de levitação magnética, energia elétrica ou combustíveis para mover o dispositivo, que poderia até alcançar grandes velocidades.