Ex-funcionária da Apple conta que foi demitida 5 vezes por Steve Jobs e é muito grata por isso

Andrea “Andy” Cunningham, uma figura chave no lançamento do Macintosh em 1984, compartilhou uma história incomum sobre sua relação de trabalho com Steve Jobs. Apesar de ter sido demitida cinco vezes pelo cofundador da Apple, Cunningham afirma que é profundamente grata pela experiência.

A importância de sempre tentar

"“Acho que o Steve Jobs me demitiu umas 5 vezes”, revela Cunningham em uma entrevista. “Eu sou Andy Cunningham e dirijo uma empresa de consultoria de marketing”. A empresária explica que suas múltiplas demissões ocorreram durante seu trabalho na Apple, onde testemunhou em primeira mão a intensidade e exigência de Jobs como líder."

Apesar do tratamento muitas vezes duro e das constantes ameaças de demissão, Cunningham conseguiu manter seu emprego graças à sua valiosa rede de contatos na indústria de tecnologia. "Recebia cerca de 30 a 40 chamadas por semana da imprensa de negócios perguntando que tipo de pessoa você é para trabalhar", lembra. Ao perceber a influência de Cunningham, Jobs foi obrigado a mantê-la na equipe, embora não sem antes submetê-la a uma série de testes e desafios.

Cunningham descreve Jobs como um líder capaz de trazer o melhor e o pior das pessoas. "Ele jogava coisas nas pessoas, as insultava, criticava suas roupas", relata. No entanto, ela afirma que esse estilo de liderança, embora muitas vezes destrutivo, também a motivou a se esforçar mais e desenvolver novas habilidades. "Felizmente para mim, fui uma das primeiras e sou eternamente grata pela experiência, porque agora sou muito melhor no que faço do que seria sem ele", conclui.

A história de Cunningham e Jobs é um lembrete de que as relações de trabalho podem ser complexas e desafiadoras, mesmo com os líderes mais visionários. Apesar das dificuldades, Cunningham conseguiu transformar uma experiência negativa em uma oportunidade de crescimento e aprendizado, demonstrando a resiliência e determinação necessárias para ter sucesso no mundo dos negócios.