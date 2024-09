Cientistas descobrem que mamíferos podem respirar pelo ânus e ganham um Ig-Nobel

No mundo da ciência, nem tudo é seriedade e grandes descobertas com profundas implicações

Todos os anos, um grupo de pesquisadores de diferentes áreas recebe um reconhecimento por conquistas que, à primeira vista, parecem absurdas, mas que também nos convidam a pensar de maneira diferente. Este é o caso dos prêmios Ig Nobel, também conhecidos como “Antinobel”, que buscam destacar pesquisas que, embora possam inicialmente provocar risos, na verdade oferecem perspectivas curiosas para a ciência.

Este ano, um dos prêmios mais marcantes foi para uma equipe de cientistas japoneses que descobriu algo bastante incomum: os mamíferos podem absorver oxigênio através do ânus, uma capacidade que eles chamaram de "respiração anal".

Respirar por onde você não imagina

A equipe liderada pelo professor Takanori Takebe, da Universidade Médica e Odontológica de Tóquio, realizou uma série de experimentos com ratos e porcos. O objetivo era verificar se esses mamíferos poderiam usar seu reto para absorver oxigênio em casos de dificuldade respiratória. Embora a ideia pareça saída de um livro de ficção científica, os resultados foram mais do que surpreendentes.

Os cientistas utilizaram dois métodos diferentes. Primeiro, injetaram um líquido rico em oxigênio diretamente no ânus dos animais e, em seguida, testaram com gás oxigênio. Em ambos os casos, os níveis de oxigênio no sangue dos animais aumentaram significativamente, melhorando suas chances de sobrevivência em situações em que não podiam respirar de forma tradicional.

Esta descoberta não apenas ficou na surpresa inicial de que é possível "respirar" pelo ânus, mas também abriu uma porta para novas pesquisas que poderiam ter aplicações médicas. Os cientistas já iniciaram ensaios clínicos para explorar se esse tipo de respiração poderia ser uma solução alternativa para pacientes com insuficiência respiratória, uma situação especialmente relevante no contexto de doenças pulmonares ou em crises respiratórias agudas, como as enfrentadas por pacientes com covid-19 ou em procedimentos cirúrgicos onde a ventilação é complicada.

O que são os Prêmios Ig Nobel?

Os prêmios Ig Nobel são entregues anualmente desde 1991 e são organizados pela revista de humor científico Annals of Improbable Research. A cerimônia é realizada no prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e se tornou uma tradição aguardada dentro da comunidade científica e pelo público curioso.

Ao contrário dos prêmios Nobel, que reconhecem conquistas científicas, literárias e de paz com um enorme prestígio, os Ig Nobel são dedicados a estudos que provocam risos pelo seu caráter insólito, mas que, no fundo, nos convidam a refletir sobre temas que, embora pareçam ridículos, têm algum valor científico.

O lema do Ig Nobel é claro: “Primeiro fazem você rir, depois fazem você pensar”. E é exatamente isso que eles conseguem a cada ano com pesquisas que, de outra forma, poderiam passar despercebidas ou ser consideradas triviais, mas que de alguma forma adicionam uma nova perspectiva sobre como entendemos o mundo ao nosso redor.

A própria cerimônia é toda uma paródia: os vencedores recebem seus prêmios das mãos de verdadeiros vencedores do Prêmio Nobel em um evento carregado de humor, onde o público lança aviões de papel e os cientistas devem explicar seus estudos complexos em apenas 24 segundos, para então resumi-los em sete palavras. O ambiente é descontraído, com piadas, apresentações absurdas e muita diversão.

Outros vencedores que fizeram história este ano

A equipa japonesa não foi a única a receber um "Anti-Nobel" este ano. Entre os dez premiados, encontraram-se pesquisas tão excêntricas quanto fascinantes. Uma equipa francesa ganhou por descobrir que o cabelo humano tende a enrolar-se no sentido dos ponteiros do relógio, mas de forma menos frequente no hemisfério sul. Esta descoberta, embora curiosa, adiciona uma dimensão sobre como os fatores ambientais e geográficos podem influenciar características aparentemente triviais como a direção em que o cabelo cresce.

Outra pesquisa premiada explorou um conceito saído de um filme de ficção científica: a viabilidade de usar pombos vivos como sistemas de orientação para mísseis. Embora hoje em dia isso pareça absurdo, essa ideia foi seriamente considerada na década de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, e os estudos sobre o tema foram retomados para analisar até que ponto os animais poderiam desempenhar um papel em tecnologia bélica avançada.

Além disso, outro estudo que se destacou foi a pesquisa sobre plantas que imitam a forma de plantas artificiais. Este experimento peculiar analisou como certas espécies vegetais evoluíram para adotar formas que se assemelham às plantas decorativas fabricadas pelos humanos, um lembrete de como a natureza se adapta e responde até mesmo aos objetos inanimados.

Se isso não fosse suficiente, também foi premiado um grupo de pesquisadores que utilizou um método químico chamado cromatografia para separar vermes bêbados de vermes sóbrios. Embora à primeira vista possa parecer um experimento absurdo, na realidade tem implicações para o estudo de como o álcool afeta diferentes espécies e poderia fornecer dados relevantes para entender seus efeitos nos sistemas biológicos.

A ciência divertida também tem seu mérito

Embora os prêmios Ig Nobel sejam caracterizados pelo seu enfoque humorístico, a ciência por trás de cada um desses estudos tem um valor real. Em muitos casos, pesquisas que parecem absurdas acabam tendo aplicações surpreendentes ou inspiram novas formas de pensar sobre problemas que consideramos resolvidos. A “respiração anal” é um exemplo perfeito de como uma ideia que parece tirada de uma piada pode abrir portas para novas soluções médicas que, no futuro, poderiam salvar vidas.