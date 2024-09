Arqueólogos encontram os restos do que supostamente se pensava ser uma vampira

Será que estamos diante das provas da existência dos vampiros? Uma equipe de arqueólogos na Polônia encontrou restos ósseos em uma tumba, com alguns elementos que sugerem que aqueles que enterraram este túmulo pensavam que era um ser sobrenatural.

As estruturas ósseas e os elementos ao redor delas não demonstram evidências de que o corpo tenha sido de um vampiro. Na verdade, os restos claramente pertencem a uma mulher. No entanto, aqueles que a enterraram deixaram sinais de que essa mulher era uma vampira e deixaram elementos para evitar que ela se levantasse depois de ser enterrada.

As descobertas foram feitas em uma cidade chamada Pień perto da localidade de Ostromecko, no sul da Polônia. Não havia evidências de que ela fosse uma vampira real, mas provavelmente foi acusada de ser um ser sobrenatural e, portanto, foi enterrada com uma foice em seu pescoço, para evitar que ela se levante.

Caveira Vampira

Um trabalho para Buffy?

Não há sinais de que ela tenha sido enterrada viva, mas além da foice no pescoço, também colocaram um cadeado triangular em um de seus pés, sinal de que aqueles que a enterraram tinham medo de que ela saísse da sepultura. As análises científicas, realizadas por especialistas da Universidade Nicolaus Copernicus, indicaram que os restos eram de uma mulher jovem com mais de 300 anos.

"O machado não foi colocado plano, mas sim no pescoço de tal forma que, se o falecido tentasse se levantar, é muito provável que a cabeça teria sido cortada ou ferida. Esta descoberta, especialmente aqui na Polônia, é surpreendente, especialmente agora, séculos depois", disse o professor Dariusz Poliński da Universidade Nicolaus Copernicus.

Além dos sinais da foice e do cadeado, a mulher tinha vestígios de um tipo de chapéu de seda em sua cabeça, um elemento que sugere que ela provavelmente era uma pessoa de elevado status social.