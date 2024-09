Veja como é a catapulta chinesa com levitação magnética que transportará tesouros do espaço

É um fato que o homem está voltando à Lua. Até o final desta década, haverá novamente presença humana no satélite natural, após quase 60 anos. A diferença desta vez é que parece que estamos voltando para ficar. É por isso que constantemente surgem projetos como esta catapulta da China, que funciona com levitação magnética e pretende lançar coisas para a Terra quando estiver pronta.

ANÚNCIO

Uma catapulta com levitação magnética, como esta, situada na Lua ou em qualquer outro planeta rochoso do Sistema Solar, onde possamos claramente aterrissar, é de grande utilidade para missões que pretendam ser instaladas em outros mundos, uma vez que ao funcionar com sistemas magnéticos, eliminam a necessidade de combustível, tornando-as muito mais econômicas.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O fato de que a levitação magnética já esteja presente em máquinas espaciais é simplesmente a prova de que esta tecnologia se destaca como uma das opções mais viáveis para os sistemas do futuro.

A Terra vista da Lua Imagem computarizada

Como funciona a catapulta espacial de levitação magnética?

Baseado em um sistema de ímãs, captando energia de painéis solares, este mecanismo aplica o mesmo princípio da disciplina do martelo no atletismo. Ou seja, um braço que gira e que, após ganhar impulso suficiente, lança o objeto para o céu, que neste caso é para a órbita entre a Lua e a Terra.

“O sistema é tecnicamente muito avançado. Como consome apenas eletricidade e não precisa de combustível, sua escala será relativamente pequena e sua implementação será simples”, escreveram os pesquisadores na revista Aerospace Shanghai, conforme relatado pelo SCMP.

“O objetivo principal é extrair e trazer hélio-3 de volta para ajudar a lidar com a crise energética da Terra. O projeto também impulsionará o desenvolvimento de tecnologias de mineração espacial, veículos de lançamento pesados e inteligência artificial”, acrescentaram os especialistas.