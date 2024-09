O Natal chegará em setembro com um presente que Elon Musk prometeu para todo o mundo

Nesta ilustração fotográfica, um logotipo da Starlink, uma constelação de internet via satélite em construção pela SpaceX, é visto em um smartphone e em uma tela de computador. (Ilustração fotográfica por Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Starlink é uma empresa de tecnologia via satélite que se autodenomina a mais avançada do mundo e recentemente anunciou uma novidade que impactará o mundo. Elon Musk busca expandir seu império tecnológico e o que começou como um serviço de internet residencial para várias partes do mundo está prestes a dar um passo adiante e oferecer serviço para telefones celulares, com a grande adição de que chamadas e mensagens de emergência poderão ser enviadas gratuitamente.

ANÚNCIO

No final deste ano, a Starlink começará a oferecer mensagens de texto através de sua rede satelital, e em 2025 espera-se que o serviço inclua chamadas telefônicas. Essa tecnologia permitirá que os usuários se conectem de qualquer lugar do mundo, mesmo em áreas remotas onde não há cobertura terrestre.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Embora tenha sido mencionado que estará sujeito a regulamentações governamentais, essas chamadas de emergência gratuitas estarão disponíveis para todos os usuários do mundo no sentido mais literal possível, independentemente de estarem inscritos no serviço. Essa medida, de acordo com Musk, busca garantir que qualquer pessoa possa pedir ajuda em situações de emergência, independentemente de sua localização ou situação econômica.

Embora Elon Musk passe muito tempo no olho do furacão, essa decisão da Starlink tem sido amplamente aplaudida, pois poderia salvar muitas vidas em situações de emergência, como desastres naturais ou acidentes em áreas remotas.

Um anúncio que se destaca ainda mais devido aos problemas econômicos pelos quais a empresa está passando. Musk priorizou a segurança pública e decidiu oferecer este serviço gratuitamente. Essa decisão pode impulsionar a adoção do Starlink e posicionar a empresa como líder na indústria de comunicações via satélite.