Este cartão SD é literalmente rápido demais para qualquer equipamento criado até hoje

A verdade é que, atualmente, não existe armazenamento que possamos dizer que é ‘muito rápido’. O que podemos afirmar é que há armazenamento tão rápido que nem mesmo podemos aproveitar totalmente seu potencial de hardware. Um exemplo disso é o cartão SD Professional Gold Pro SDXC Express da Lexar. Com velocidades de leitura e escrita que desafiam os limites atuais da tecnologia, este cartão promete revolucionar a forma como capturamos e transferimos nossos conteúdos multimídia.

Uma velocidade que ultrapassa os limites atuais

O cartão SD da Lexar atinge velocidades de leitura de até 1,7 GB/s e de escrita de 1 GB/s, números que o tornam o cartão SD mais rápido do mercado. No entanto, essa velocidade impressionante levanta uma pergunta: estamos prontos para aproveitar todo o seu potencial?

A realidade é que, até o momento, não existem câmeras, computadores ou leitores de cartões capazes de atingir essas velocidades. Embora o padrão SD 8.0, no qual este cartão se baseia, tenha sido finalizado em 2020, a indústria ainda não desenvolveu dispositivos que possam explorar ao máximo suas capacidades.

Para quem é este cartão?

Apesar das limitações atuais, este cartão pode ser interessante para fotógrafos e videomakers profissionais que trabalham com grandes volumes de dados e necessitam da máxima velocidade de transferência. Mesmo que não consigam aproveitar totalmente a sua velocidade no momento, investir neste cartão pode ser uma aposta para o futuro, pois é provável que nos próximos anos surjam dispositivos capazes de aproveitar todo o seu potencial.

Para o usuário médio, um cartão SD mais convencional ou um SSD portátil pode ser uma opção mais prática e econômica.

Para além da velocidade: durabilidade e novas opções

Além do cartão SD mais rápido do mundo, a Lexar também lançou uma linha de cartões SD ‘ARMOR’ feitos de aço inoxidável. Esses cartões oferecem maior durabilidade e resistência, tornando-os uma excelente opção para profissionais que trabalham em condições exigentes.

A Lexar ainda não anunciou a data de lançamento nem o preço do seu novo cartão SD. Espera-se que esteja disponível no final deste ano ou início do próximo, a um preço bastante elevado.

O cartão SD Professional Gold Pro SDXC Express da Lexar representa um marco no desenvolvimento de cartões de memória, mas também levanta questões sobre a maturidade da tecnologia atual. Embora seja provável que este cartão se torne um padrão de referência no futuro, por enquanto é uma tecnologia em busca de um dispositivo à altura.