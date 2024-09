Tire o máximo proveito do Steam: aqui estão 10 recursos ocultos que talvez você não conheça

Se é um jogador de PC, certamente já usou Steam durante anos, talvez tanto que já o considera como uma extensão do seu sistema operativo. Mas apesar de o Steam parecer ser uma plataforma totalmente orientada para os videojogos, na realidade é muito mais do que isso.

A Valve, a empresa por trás desta plataforma, tem vindo a atualizá-la com características úteis que, surpreendentemente, por vezes passam despercebidas. Neste artigo, exploraremos algumas das funcionalidades mais interessantes e úteis que talvez não soubesse que existiam.

1. Jogue na sua TV ou telefone com o Steam Link

Embora o Steam seja uma plataforma para jogos de PC, você não precisa ficar preso ao seu computador. Com o aplicativo Steam Link, você pode transmitir seus jogos para dispositivos compatíveis como telefones, tablets ou até mesmo televisores. Basta instalar o aplicativo no dispositivo de sua escolha, conectá-lo ao seu PC através da rede local ou da internet, e pronto! Você poderá jogar em qualquer lugar.

O processo é como um serviço de jogos na nuvem, mas o seu próprio PC é o servidor. Além disso, se estiver se sentindo ambicioso, pode construir o seu próprio console de jogos com o Steam, como fez Will Smith da PCWorld. Um projeto DIY para os mais técnicos!

2. Descubra quanto você gastou no Steam

Alguma vez você já se perguntou quanto dinheiro investiu em sua biblioteca do Steam? É fácil descobrir. Basta ir para Ajuda > Suporte do Steam > Minha conta > Dados relacionados à sua conta do Steam > Fundos externos utilizados. Ele mostrará um detalhamento de quanto você gastou no total. Esteja preparado para se surpreender!

3. Faça anotações em cada jogo

Uma das atualizações mais úteis do Steam é a função de notas. Este bloco de notas integrado permite que você escreva e salve lembretes para cada um dos seus jogos. Ideal para estratégias ou ideias que você queira retomar mais tarde. Além disso, você pode adicionar links, imagens e até trechos de código. Você pode acessar suas notas pela interface do Steam ou pela biblioteca do jogo, muito prático!

4. Compartilhe jogos com o Steam Family

Se tiver amigos ou familiares com quem gostaria de compartilhar sua biblioteca de jogos, o Steam facilita a tarefa. Com a função Família Steam, você pode compartilhar sua coleção com até cinco pessoas. Apenas uma pessoa pode jogar um jogo compartilhado por vez, e cada membro pode ter restrições de acesso personalizadas. Ambos precisam ativar o Steam Guard e configurar as contas através de Steam > Configurações > Família.

5. Configurações de controle personalizados

Se preferir usar um controle em vez do teclado e mouse, o Steam tem um truque na manga. Você pode baixar configurações personalizadas para cada jogo criadas pela comunidade. Para acessá-las, basta ir para o Modo de Tela Grande, selecionar um jogo em sua biblioteca e procurar as configurações disponíveis. Isso permitirá melhorar sua experiência de jogo com controles adaptados ao seu estilo.

6. Personalize a arte da sua biblioteca do Steam

O Steam permite que você personalize as imagens de fundo e os logotipos dos seus jogos. Se você não gostar da arte padrão, pode facilmente mudá-la clicando com o botão direito na imagem e selecionando uma nova. Se não for criativo, você pode usar ilustrações do SteamGridDB, uma excelente fonte de arte feita por fãs.

7. Vende cartões colecionáveis para arrecadar fundos

Os cartões colecionáveis da Steam podem não ser a sua praia, mas isso não significa que não possa tirar proveito deles. Se tiver alguns acumulados no seu inventário, pode vendê-los no mercado da Steam e ganhar alguns dólares extras para novos jogos ou conteúdo descarregável. Apenas vai ao Inventário, seleciona os cartões e pressiona “vender”.

8. Grave vídeos das suas sessões de jogo

Se você gosta de gravar suas partidas, o Steam também tem você coberto. Desde sua versão beta, o Steam inclui uma ferramenta de gravação integrada. Você pode acessá-la ativando a opção beta em Steam > Configurações > Interface e depois configurando a gravação em segundo plano ou sob demanda. Tudo isso é gerenciado pela interface do Steam, o que o torna incrivelmente conveniente.

9. Verifique seus FPS no jogo

Embora essa função esteja disponível há algum tempo, muitos usuários ainda a ignoram. Para ativar o contador de FPS no Steam, basta ir para Steam > Configurações > Em jogo e habilitar o contador de FPS. Ele aparecerá no canto superior da tela e permitirá que você monitore o desempenho dos seus jogos de forma rápida e simples.

10. Alterar página inicial do Steam

Sente que está gastando muito no Steam? Você pode modificar a página inicial da plataforma para reduzir as tentações. Basta ir para Steam > Configurações > Interface e alterar a opção padrão para sua biblioteca ou a atividade de seus amigos. Isso ajudará a evitar ofertas e promoções que podem ser irresistíveis.

Conclusão

O Steam é mais do que apenas um mercado digital para jogos. Com essas funções ocultas, você pode personalizar sua experiência de jogo, gerenciar sua biblioteca e compartilhá-la com outros. Explore tudo o que o Steam tem a oferecer e tire o máximo proveito!