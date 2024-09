Spotify pensa nos pais e testa formas de manter músicas infantis fora do histórico

Cansado de que o seu resumo anual do Spotify seja dominado por músicas pegajosas como ‘A Vaca Lola’, “ e ‘Canta AEIOU’? Bem, o Spotify está ouvindo as súplicas de milhares de pais ao redor do mundo e já está testando uma nova função que permitirá separar a música que seus filhos ouvem dos seus temas favoritos (mesmo que às vezes sejam os mesmos).

Contas administradas para crianças

O Spotify já está permitindo que pais e responsáveis com planos familiares Premium na Dinamarca, Nova Zelândia e Suécia possam criar contas personalizadas para seus filhos menores de 13 anos. Essas contas oferecem um maior controle dos pais sobre o conteúdo que as crianças podem ouvir.

O que você pode controlar?

Conteúdo explícito: bloqueie músicas e podcasts com conteúdo inapropriado para crianças.

bloqueie músicas e podcasts com conteúdo inapropriado para crianças. Vídeos musicais: decida se quer que os seus filhos possam ver os divertidos vídeos do Spotify Canvas.

decida se quer que os seus filhos possam ver os divertidos vídeos do Spotify Canvas. Artistas e músicas: crie listas brancas e negras de artistas e músicas para personalizar ainda mais a experiência de audição.

Por que é importante?

Ao limitar o acesso a conteúdo inapropriado, você pode garantir que seus filhos desfrutem de uma experiência auditiva segura e positiva. Além disso, você tem um maior controle parental sobre o que as crianças ouvem, promovendo hábitos saudáveis de audição. Por fim, cria-se uma experiência auditiva única e personalizada para cada membro da família.

Embora esta função esteja inicialmente disponível em três países, espera-se que seja expandida para outros mercados no futuro. O Spotify não confirmou datas exatas, mas é provável que a vejamos disponível em mais países ao longo do ano.

Por que o Spotify está fazendo isto?

Além de oferecer uma melhor experiência aos pais, o Spotify também busca atrair mais assinantes familiares, de forma semelhante ao que o YouTube está fazendo com sua versão Kids. Ao oferecer funções de controle parental mais robustas, o Spotify busca se posicionar como a plataforma de streaming mais segura e adequada para toda a família.

Em resumo, o Spotify está levando a sério a segurança e o bem-estar de seus usuários mais jovens. Com as novas contas gerenciadas, os pais podem ter a tranquilidade de saber que seus filhos estão ouvindo conteúdo apropriado para a idade deles.