O que significa o emoji de dinossauro no WhatsApp: e o que quer dizer se alguém te enviar

Emoji de dinossauro no WhatsApp

Há mais de 20 anos desde que nasceram no Japão, os emojis se tornaram um elemento fundamental na comunicação virtual, especialmente no aplicativo de mensagens WhatsApp.

ANÚNCIO

As carinhas amarelas, animais e objetos comuns, entre muitos outros símbolos pequenos, nos ajudam a expressar nossas ideias, emoções e pensamentos de forma rápida e divertida.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A carta de pictogramas evolui em paralelo com a sociedade. Por isso, novos gráficos são adicionados ao catálogo todos os anos. Atualmente, existem cerca de 4.000 aprovados pelo Unicode.

No entanto, a diversidade nesse sentido é boa, mas contraproducente. E é que, embora torne possível que haja um para tudo, complica a capacidade de saber o significado de cada um.

Se isso não bastasse, há vários cuja história e o que simbolizam não são muito óbvios à primeira vista ou que ganham mais significados conforme os usuários começam a utilizá-los.

Este é o caso do emoji de dinossauro que encontramos no aplicativo Meta e em outras plataformas. Se você também não conhece as interpretações atribuídas a ele, continue deslizando.

ANÚNCIO

O que significa o emoji de dinossauro no WhatsApp?

A enciclopédia Emojipedia explica que o emoji de dinossauro verde no WhatsApp é especificamente um Tyrannosaurus rex, uma espécie de tiranossauro que viveu no final do Cretáceo.

Quanto à sua interpretação, a ‘bíblia’ dos pictogramas garante que tem dois usos principais. O primeiro é o óbvio: representar os dinossauros em geral, incluindo as aves de rapina.

Enquanto isso, o segundo significado é "chamar alguém de dinossauro", ou seja, insinuar que a pessoa é antiquada ou não está em sintonia com os sentimentos modernos", lê-se no site.

Emojiterra, outro site dedicado a divulgar as interpretações dos emojis, destaca outros significados. De acordo com o portal, o T. rex que temos no teclado simboliza “algo grande e poderoso”.

Além disso, afirma que pode ser usado para “fazer referência à pré-história de uma forma divertida e visual”. É importante destacar que o dinossauro foi aceito no Unicode 10.0 em 2017.