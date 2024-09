O que realmente significa o emoji de cérebro no WhatsApp

O emoji do cérebro representa várias coisas diferentes

Os emojis, esse conjunto de pictogramas disponíveis em serviços de mensagens e redes sociais, nasceram no final dos anos noventa no Japão. Naquela época, eram pouco menos de duzentos e incluíam símbolos, objetos cotidianos, elementos da natureza, entre outros.

No início da segunda década do século atual, eles já eram um fenômeno global. Portanto, hoje em dia não podem mais ser chamados de tendência, mas sim de um instrumento essencial da comunicação diária digital. Na verdade, eles já têm um filme, uma enciclopédia e até um dia internacional.

Muitos até acreditam que essas pequenas imagens constituem uma espécie de nova linguagem no mundo virtual; no entanto, embora as enviemos todos os dias para adicionar cor aos nossos textos, não é possível conhecer o significado dos mais de 3.000 emojis aprovados pela Unicode.

Por exemplo, você sabe o que o emoji de cérebro significa? Se a resposta for não, não se preocupe. Vários usuários também desconhecem o significado deste ideograma em particular. Mas se você quiser descobrir, continue deslizando para saber o que ele representa e começar a usá-lo corretamente.

O que significa o emoji de cérebro no WhatsApp?

O Emojipedia, a renomada enciclopédia dos emojis, afirma que a imagem de um cérebro humano rosa no WhatsApp é usada no aplicativo para representar “o pensamento ou a mente humana”.

Emojiterra, outro site dedicado a reunir os significados dos pictogramas, coincide com a ‘bíblia’ dos emojis. De acordo com a página, é frequentemente usado para “simbolizar ideias inteligentes”.

Assim como também para representar "o pensamento, a aprendizagem ou simplesmente para indicar algo cerebral ou intelectual" nas conversas dentro da plataforma de mensagens da empresa Meta.

Vale lembrar que “=’Cérebro’ - seu nome oficial - foi aceito como parte do Unicode 10.0 e adicionado ao Emoji 5.0 e ao WhatsApp em 2017. Neste último, sofreu algumas mudanças desde a sua inclusão.