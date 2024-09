Instagram: como colocar o disco de vinil com música nos stories (só leva alguns minutos)

O Meta trabalha continuamente para manter o Instagram entre as principais redes sociais, adicionando diferentes opções que melhorem a experiência dos usuários na plataforma.

ANÚNCIO

Uma das últimas a ser implementada foi a de compartilhar música com um disco de vinil girando nas histórias, uma função que está sendo ativada gradualmente para todos no app.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Como adicionar música de um disco nos stories do Instagram?

Há duas maneiras de usar esta animação: em um storie sobre alguma imagem ou com o storie independente. No entanto, por enquanto, está disponível apenas para alguns usuários no iOS.

Se tiver um dispositivo com este sistema operacional, continue lendo para conhecer o processo de adicionar música com um disco de vinil nas histórias, de acordo com o site Xataka.

Colocar um disco com música sobre uma imagem nos stories

Passo 1 : abre o Instagram como sempre, pressiona o botão de criar e selecione ‘Storie’

: abre o Instagram como sempre, pressiona o botão de criar e selecione ‘Storie’ Passo 2 : escolha uma imagem da galeria ou tire uma para continuar.

: escolha uma imagem da galeria ou tire uma para continuar. Passo 3 : depois de escolher uma foto ou vídeo, a janela de edição prévia será aberta. Nela, você deve pressionar o ícone de nota musical que aparecerá na parte superior.

: depois de escolher uma foto ou vídeo, a janela de edição prévia será aberta. Nela, você deve pressionar o ícone de nota musical que aparecerá na parte superior. Passo 4 : a seleção irá levá-lo ao catálogo de músicas, onde poderá procurar e escolher a música que deseja. Para selecioná-la, basta pressionar sobre o título da faixa.

: a seleção irá levá-lo ao catálogo de músicas, onde poderá procurar e escolher a música que deseja. Para selecioná-la, basta pressionar sobre o título da faixa. Passo 5 : em seguida, você irá para a seção para definir o trecho que deseja que seja ouvido. Neste passo, você deve escolher a animação de vinil que verá com a opção de visualização de letras e capas.

: em seguida, você irá para a seção para definir o trecho que deseja que seja ouvido. Neste passo, você deve escolher a animação de vinil que verá com a opção de visualização de letras e capas. Passo 6 : após concluir o processo, ajuste o tamanho, se desejar, e posicione-a na parte desejada.

: após concluir o processo, ajuste o tamanho, se desejar, e posicione-a na parte desejada. Passo 7: depois, pressione ‘Concluído’ no canto superior direito. Instantaneamente, você verá o disco girando com a capa do álbum ao qual a música pertence, enquanto ouve a fração.

Colocar um disco com música como storie