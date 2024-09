Já se perguntou como a NASA se comunica com seus astronautas? Vamos te contar

Um modelo da nave espacial Voyager da NASA. As Voyager gêmeas estão ativas desde 1977 e estão explorando as regiões exteriores de nosso sistema solar

É comum termos complicações para fazer chamadas em certas áreas devido à perda de sinal em nossos telefones celulares. Se para nós é difícil a uma distância aparentemente curta, a façanha de se comunicar com uma nave espacial a milhões de quilômetros de distância é uma proeza que, por sua vez, serve como um teste da tecnologia avançada que o ser humano criou. No que diz respeito à astronomia, a NASA é sem dúvida pioneira na exploração espacial e, em sua necessidade constante de inovação, desenvolveu um sistema de comunicação interplanetária nunca antes visto.

Como eles conseguem essa comunicação a longa distância?

O fato de ser possível deve-se em grande parte à Rede de Espaço Profundo (DSN), um conjunto global de antenas parabólicas gigantes localizadas em locais estratégicos ao redor da Terra, como Canberra, Austrália; Madri, Espanha; e Goldstone, Califórnia. Essas estruturas de grande porte podem ter até 70 metros de diâmetro e funcionam como uma espécie de ouvidos e boca que operam para além do infinito.

Para que as antenas possam funcionar de forma eficaz, as naves espaciais enviam constantemente sinais de rádio para a Terra, carregados de valiosa informação científica e imagens de locais nunca antes vistos. Esses sinais são captados pelas antenas da DSN e depois processados por computadores potentes. Enquanto a NASA utiliza essas mesmas antenas para enviar comandos às naves, guiando-as em sua jornada espacial e ajustando seus instrumentos científicos.

Embora a tecnologia continue avançando, a comunicação espacial não é instantânea, pois devido à distância de milhões de quilômetros, há um atraso na transmissão de sinais. No entanto, os engenheiros da NASA desenvolveram algoritmos sofisticados que permitem sincronizar as comunicações e garantir que as instruções cheguem ao seu destino no momento certo.

A NASA conseguiu estabelecer uma comunicação bidirecional com sondas espaciais que se encontram a bilhões de quilômetros de distância, como as Voyager. Esta proeza tecnológica não só nos permite explorar os confins do sistema solar, mas também nos oferece uma perspectiva única sobre o nosso lugar no universo.