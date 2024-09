Polaris Dawn: a histórica caminhada espacial realizada por astronautas privados da SpaceX aconteceu hoje

Na quinta-feira, 12 de setembro de 2024, será marcada como uma data icônica na história da humanidade. Dois astronautas realizaram a primeira caminhada espacial comercial. SpaceX com a missão Polaris Dawn, em colaboração com o milionário Jared Isaacman, que está no espaço, tornaram isso possível.

As imagens que atualmente estão em tendência nas redes sociais a nível global são inspiradoras e surpreendentes. Jared Isaacman aparece saindo da cápsula Polaris Dawm. O milionário aparece com o planeta Terra ao fundo.

"Em casa, todos temos muito trabalho a fazer, mas daqui, com certeza parece um mundo perfeito", disse Isaacman em suas primeiras declarações enquanto contemplava nosso maravilhoso planeta.

Antes disso, a engenheira da SpaceX, Sarah Gillis, havia feito a primeira saída para testar se todos os mecanismos estavam em ótimas condições para que a atividade extraveicular (EVA, em inglês) pudesse ser realizada.

"A SpaceX e a tripulação da Polaris Dawn completaram a primeira caminhada espacial comercial da história", postou a conta oficial da missão, com imagens impressionantes da missão que está a mais de 700 quilômetros da Terra, muito mais longe do que a Estação Espacial Internacional da NASA (ISS, na sigla em inglês).

Todos estão em ambientes seguros

Depois de terem feito a caminhada espacial e estarem expostos ao imenso vazio do cosmos, eles procederam a entrar e fechar a escotilha para voltar a pressurizar a cápsula Dragon da missão Polaris.

"Depois de fechar a escotilha, a Dragon foi pressurizada novamente, os níveis de oxigênio e pressão da cabine foram confirmados e a tripulação pôde remover os trajes EVA, completando oficialmente o teste dos trajes juntamente com a primeira caminhada espacial comercial e a primeira EVA de uma nave espacial Dragon", informou a SpaceX em seu site oficial.

Polaris Dawn é liderada pelo multimilionário Jared Isaacman, principal financiador. Isaacman, um empresário e piloto, demonstrou um compromisso inabalável com a exploração espacial.

Ele é acompanhado por Sarah Gillis, especialista em missões e engenheira sênior de operações espaciais na SpaceX.

Também estão Anna Menon: Especialista em missão e funcionária da SpaceX. Contribuiu com sua experiência em engenharia de sistemas para a missão. E por último, mas não menos importante, Scott Poteet, piloto e médico de emergência. Poteet, um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, trouxe consigo uma vasta experiência em aviação e medicina.