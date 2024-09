NASA aprova o lançamento de uma sonda espacial para a lua Europa de Júpiter em outubro

A NASA aprovou o lançamento de uma sonda espacial para a lua Europa de Júpiter no próximo mês, após revisar a capacidade da nave de resistir à intensa radiação presente lá.

Este ano surgiram dúvidas sobre a confiabilidade dos transistores da sonda Europa Clipper depois que problemas semelhantes foram registrados em outras partes. Dada a proximidade do momento propício para o lançamento, a NASA realizou testes para verificar se as peças eletrônicas poderão sobreviver à missão de 5 bilhões de dólares, cujo objetivo é determinar se o oceano que se presume existir sob a crosta congelada de Europa poderia ter condições adequadas para sustentar vida.

Lançamento, outubro de 2024

O lançamento está programado para 10 de outubro a bordo de um foguete Falcon Heavy da SpaceX. A NASA tem três semanas para lançar a nave antes de ter que esperar mais de um ano por outra alinhamento planetário adequado. A sonda precisa passar por Marte e depois pela Terra para receber impulso através da gravidade.

O administrador do projeto, Jordan Evans, afirmou que é esperado que os transistores - localizados nos circuitos em toda a nave espacial - se degradem quando a Europa Clipper for exposta ao pior da radiação durante os 49 encontros que terá com a lua. Mas eles devem se recuperar durante as três semanas que passarão entre cada encontro, acrescentou Evans, que é do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Equipas de vários laboratórios do país chegaram a essa conclusão depois de realizar testes nos últimos quatro meses.

Projeto espacial

O projeto tem "muita confiança de que podemos completar a missão original de explorar Europa conforme planejado", disse Evans. "Estamos prontos para Júpiter".

A Europa Clipper levará seis anos para chegar a Júpiter, onde irá orbitar o gigante gasoso a cada três semanas. São previstos dezenas de sobrevoos de Europa, a distâncias de apenas 25 quilômetros, o que permitirá que câmeras e outros instrumentos - incluindo um radar capaz de penetrar o gelo - mapeiem praticamente toda a lua.

A Europa Clipper é a maior sonda espacial já construída pela NASA para investigar outro planeta. Tem mais de 30 metros de comprimento (100 pés) com seus painéis solares desdobrados.