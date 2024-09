Conheça a Strawberry, a nova inteligência artificial da Open AI que chegará em 2 semanas

Nesta imagem de arquivo, o logotipo da OpenAI visto em um celular colocado em frente à tela de um computador com dados binários aleatórios, no dia 9 de março de 2023, em Boston

A corrida para desenvolver a inteligência artificial mais avançada continua a todo vapor em um ano que será marcado pelo desenvolvimento desta tecnologia. Após o sucesso do ChatGPT, a OpenAI, a empresa por trás desta ferramenta, não pretende tirar o pé do acelerador e está se preparando para lançar uma nova criação: Strawberry. Um modelo de linguagem que promete revolucionar a forma como interagimos com essa tecnologia. Tudo foi revelado graças a vazamentos reportados pelo The Information.

ANÚNCIO

Assim será o novo modelo da OpenAI

A existência do Strawberry foi vazada no início do ano, gerando grande expectativa na comunidade tecnológica. Embora não houvesse muitos detalhes naquela época, sabia-se que esse nome pertencia a um modelo de linguagem que tinha como objetivo superar seus antecessores.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Ao contrário do ChatGPT, que se concentra em gerar texto de forma criativa e coerente, é sabido que o Strawberry será projetado para realizar tarefas que exigem um nível mais elevado de raciocínio. Além disso, de acordo com os vazamentos, este modelo será capaz de buscar informações na web e utilizá-las para elaborar respostas mais completas e precisas. No entanto, esse processo de busca e análise levará vários segundos, tornando-o menos adequado para tarefas que exigem respostas imediatas.

Strawberry será oferecido como um serviço independente dentro da plataforma ChatGPT. Os usuários poderão acessar este modelo através de um menu suspenso, semelhante ao utilizado para selecionar entre as diferentes versões do GPT-4. Espera-se que este serviço seja pago, o que permitirá à OpenAI gerar receitas adicionais e financiar futuras pesquisas.

A carreira no campo da inteligência artificial está se tornando cada vez mais acirrada, com várias entidades buscando impulsionar novas tecnologias. No momento, com a chegada do Strawberry, a OpenAI busca consolidar sua posição como líder nesta área. No entanto, empresas como o Google e a Anthropic também estão trabalhando em modelos de linguagem em larga escala, o que promete um futuro cheio de inovações e surpresas.