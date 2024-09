Sony revela o novo design do PS5 Pro

No início de 2024, a Sony anunciou que a tão esperada PS5 Pro será lançada no mercado na próxima temporada de Natal, prometendo uma versão aprimorada do PlayStation 5 pela multinacional japonesa.

ANÚNCIO

Apesar de ainda não ter sido feita uma apresentação oficial, a empresa japonesa exibiu o possível design do hardware. Vale ressaltar que o novo PS5 Pro coincidirá com a primeira versão que apareceu em 3 de dezembro de 1994, tornando-se também histórica por ser o console dos 30 anos de existência.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O que se sabe sobre as características do PS5 Pro

Espera-se que o novo hardware gamer da Sony seja mostrado em meados de setembro, com um lançamento comercial previsto para novembro ou dezembro. Seria uma versão atualizada do PS5, que estreou em 2020, e do modelo Slim que surgiu em 2023.

O lançamento virá acompanhado do joystick já conhecido do PlayStation 5, o controle DualSense. Quais seriam as melhorias nas especificações técnicas? Prevê-se que o PS5 Pro tenha a mesma CPU que o PS5 padrão, embora um ajuste permitirá que o console tenha um desempenho 10% superior. Além disso, a versão Pro continuará a usar a CPU AMD Zen2 e 15GB de RAM, mas com desempenho atualizado.

Também se estima que o PS5 Pro dará um salto moderado e em relação ao seu preço, um relatório da CNBC no mês passado de fevereiro, indicou que a empresa japonesa não reduziria o preço do console original, aquele lançado em 2020. Pelo contrário, o novo modelo seria mais caro, com um preço sugerido de US$ 500.