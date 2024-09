O widget de busca do Google para Android está adicionando novas funcionalidades: conheça todas aqui

O widget de busca do Google para Android estaria adicionando novas funcionalidades: conheça todas aqui

Uma das funções mais úteis para os usuários do Android (e que, ao mesmo tempo, passa bastante despercebida) é o widget de pesquisa do Google. Por isso, eles estariam trabalhando em uma atualização bastante importante que adiciona novas opções para personalizar ainda mais a experiência de busca. Simplesmente, adicionando um terceiro atalho ao widget.

ANÚNCIO

Além da busca por voz e do Google Lens

Hoje em dia, este widget nos oferece duas opções bastante úteis: a pesquisa por voz e o acesso ao Google Lens. Ambas as ferramentas já estão bem consolidadas, mas uma nova não faz mal. Na verdade, esta nova atualização busca ampliar as possibilidades e oferecer aos usuários um acesso mais rápido às funções que eles utilizam com mais frequência.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Sobre o que se trata este novo acesso?

Agora, os usuários poderão escolher entre uma variedade de atalhos para personalizar este widget. Primeiro, a tradução instantânea permitirá que você traduza uma palavra, uma frase ou um menu de restaurante de forma rápida e fácil. Por outro lado, a identificação de músicas. Reconhece uma música mas não sabe o título? Agora você poderá identificar qualquer música em questão de segundos.

Também haverá a opção de informações meteorológicas instantâneas, onde você poderá ter previsões do tempo precisas e atualizadas com apenas um toque. Algo muito interessante também é a tradução de imagens: você poderá capturar uma imagem de um texto em outro idioma e traduzi-la instantaneamente. E, por último, você poderá revisar suas contas, fazer pagamentos e gerenciar seus investimentos de forma mais eficiente.

Um widget, infinitas possibilidades

Estas mudanças visam uma personalização da experiência do usuário muito mais profunda. Assim, adicionando um novo botão e combinando com a possibilidade de dar a aparência que desejar ao widget (cor, transparência), permitirá aos usuários adaptar perfeitamente essa função às suas necessidades e estilo.

Esta atualização é apenas um exemplo de como o Google está trabalhando constantemente para melhorar a experiência de pesquisa no Android. Ao oferecer opções de personalização mais avançadas, o Google está tornando a pesquisa mais rápida, mais fácil e mais personalizada.

Quando estará disponível esta função?

Embora esta nova função ainda esteja em fase de teste, espera-se que esteja disponível para todos os usuários do Android em uma próxima atualização.