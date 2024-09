Instagram está adicionando novas funções para as mensagens diretas: estas são as mais interessantes

O Instagram está adicionando novas funcionalidades para as mensagens diretas: estas são as mais interessante

O Instagram está adicionando várias novas funcionalidades às suas mensagens diretas (DM), procurando fornecer aos usuários mais ferramentas para personalizar suas conversas e torná-las mais divertidas. Entre outras coisas, agora será possível editar fotos, criar adesivos personalizados e escolher entre diferentes temas para o chat. No final das contas, o aplicativo quer interações mais divertidas e visualmente atraentes.

ANÚNCIO

Ferramentas de edição de fotos em mensagens diretas

Dentro do que há de mais destacado, agora os usuários podem editar fotos diretamente nas mensagens. Coisas como desenhar sobre as imagens ou adicionar adesivos antes de enviá-las, de forma semelhante às opções de edição atuais nas stories. A ideia é integrar um toque criativo ao conteúdo antes de compartilhá-lo no chat.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Além disso, também é possível criar adesivos personalizados a partir de qualquer foto existente. Essa opção permite transformar imagens em adesivos únicos, que você pode usar em futuras conversas. Com essas ferramentas, as mensagens diretas do Instagram oferecem mais possibilidades de personalização, aproximando-se das características visuais e criativas disponíveis nos Stories.

Temas de chat e opções de personalização

A aplicação também introduziu novos temas de chat para modificar o design e as cores das conversas. Estes temas visuais pretendem dar uma aparência mais dinâmica às mensagens diretas, melhorando a experiência do usuário. Destaca-se um com uma temática outonal e outro inspirado no novo álbum da cantora pop Sabrina Carpenter, reforçando a colaboração do Instagram com artistas.

Inclusive, agora é possível adicionar um ícone de bolo de aniversário nas Notas, pequenas mensagens que aparecem na parte superior da caixa de entrada dos DMs. Com essa função, você pode destacar datas especiais ou mensagens importantes de uma forma mais visível e personalizada.

A importância da mensagens diretas no Instagram

Adam Mosseri, diretor do Instagram, tem repetido várias vezes o papel crucial que a mensageria direta desempenha na plataforma. O executivo ressaltou que as mensagens diretas representam uma área-chave de crescimento e é por isso que o aplicativo está constantemente integrando novas ferramentas para melhorar a experiência de seus usuários.

ANÚNCIO

Na verdade, um dado interessante revelado por Mosseri é que a interação nos DMs influencia bastante como o conteúdo é classificado na plataforma. Em julho de 2023, ele explicou que o Instagram presta muita atenção à frequência com que os usuários compartilham publicações através de mensagens diretas para decidir qual conteúdo mostrar de forma mais proeminente.

“Crie conteúdo que as pessoas queiram enviar para seus amigos ou alguém importante para elas, e isso melhorará sua abrangência ao longo do tempo”, aconselhou Mosseri em um vídeo, destacando a importância de gerar conteúdo que motive os usuários a compartilhá-lo nos DMs.