Finalmente: Microsoft corrige um erro do Windows 11 que estava incomodando muitos usuários

Finalmente! A Microsoft anunciou uma notícia muito aguardada por muitos usuários do Windows 11 que estavam lidando com um problema irritante: O travamento do Explorador de Arquivos. De acordo com a empresa, este problema bastante comum finalmente foi resolvido.

Um problema realmente irritante

Durante algum tempo, muitos usuários do Windows 11 têm experimentado bloqueios inesperados do Explorador de Arquivos ao tentar abri-lo a partir da barra de tarefas. Este erro tem causado frustração e interrompido o fluxo de trabalho de muitos usuários.

A boa notícia é que a Microsoft identificou a causa deste problema e desenvolveu uma solução. A má notícia? A solução ainda não foi lançada oficialmente para todos os usuários. Por enquanto, apenas os usuários inscritos no programa Windows Insider poderão desfrutar desta solução. Isso significa que aqueles que se inscreveram para testar as versões preliminares do Windows 11 receberão a atualização com a solução para este problema.

E para o resto, quando?

A solução para o problema do Explorador de Arquivos será incluída em uma atualização futura do Windows 11. Embora uma data exata ainda não tenha sido anunciada, espera-se que esta atualização esteja disponível para todos os usuários nas próximas semanas ou meses. Além disso, esta atualização também inclui outras melhorias importantes para o sistema operacional:

Maior compatibilidade com dispositivos Android: agora você poderá compartilhar arquivos de forma mais fácil entre o seu PC e o seu telefone Android.

agora você poderá compartilhar arquivos de forma mais fácil entre o seu PC e o seu telefone Android. Melhor desempenho para processadores AMD Ryzen: se você tem um computador com um processador AMD Ryzen, notará uma melhoria significativa no desempenho geral do sistema.

se você tem um computador com um processador AMD Ryzen, notará uma melhoria significativa no desempenho geral do sistema. Melhorias nas ferramentas de acessibilidade: o Narrador e o Ditado foram aprimorados para oferecer uma experiência mais fluida e personalizada.

Enquanto isso... O que você pode fazer?

Se você é um usuário do Windows 11 e está enfrentando problemas com o Explorador de Arquivos, recomendamos o seguinte:

Mantenha seu sistema atualizado: certifique-se de instalar todas as atualizações disponíveis para o Windows 11.

certifique-se de instalar todas as atualizações disponíveis para o Windows 11. Considere aderir ao programa Windows Insider: se quiser ter acesso às últimas novidades e melhorias antes de todos, pode registar-se no programa Windows Insider.

se quiser ter acesso às últimas novidades e melhorias antes de todos, pode registar-se no programa Windows Insider. Seja paciente: se você não é um usuário Insider, terá que esperar que a atualização com a solução seja lançada oficialmente para todos os usuários.

De qualquer forma, a Microsoft deu um grande passo para melhorar a experiência dos usuários do Windows 11 ao resolver o problema do Explorador de Arquivos. Com esta atualização, os usuários poderão desfrutar de um sistema operacional mais estável e confiável.