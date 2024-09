WhatsApp: o que significa o emoji da teia de aranha e quando ele é usado em uma conversa

O emoji de teia de aranha tem mais utilidades do que muitos imaginam

Os emojis tornaram-se uma ferramenta fundamental de comunicação no dia a dia. Não é à toa que esses populares símbolos têm um dia mundial para celebrá-los, que é comemorado em 17 de julho.

A maioria das pessoas no mundo os utiliza diariamente para expressar seus sentimentos, emoções, pensamentos e ideias e reagir ao que outros lhes enviam no mundo virtual.

Atualmente, há cerca de 4 mil desses ícones disponíveis em aplicativos de mensagens como o WhatsApp e redes sociais, dos quais os usuários podem escolher, e a cada ano mais e mais são adicionados.

No entanto, com um catálogo em constante expansão, pode ser muito complicado saber o significado de cada um dos emojis, mesmo de alguns que parecem simples, como o de teia de aranha.

Muitos o enviam para decorar seus textos no Halloween, mas não sabem que tem outros usos. Se você faz parte do grupo que desconhece tudo o que representa, continue deslizando para descobrir.

O que significa o emoji de teia de aranha no WhatsApp?

O Emojipedia afirma que o pictograma da clássica teia de aranha branca, simétrica e com forma orbicular, como a típica tecida por uma aranha para capturar presas, é precisamente chamada de ‘teia de aranha’.

Em relação ao seu significado, a renomada enciclopédia dos emojis afirma que "é comumente usado durante o Halloween, para representar o super-herói Homem-Aranha ou uma rede metafórica".

Por outro lado, Emojiterra afirma que este ideograma é usado para "simbolizar aranhas, teias de aranha, Halloween, medo, lugares antigos ou abandonados e situações interligadas ou intrincadas".

É importante destacar que ‘teia de aranha’ foi aceito como parte do Unicode 7.0 em 2014, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até 2015. No WhatsApp, ele foi integrado alguns anos depois. Desde então, não sofreu alterações em seu design no aplicativo da Meta.