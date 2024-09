WhatsApp: o que significa o emoji azul como um olho e quando usá-lo em suas conversas

A maioria das pessoas na era digital normalmente usa emojis como ferramenta de comunicação. Por causa disso, milhões desses pequenos símbolos são enviados todos os dias em todo o mundo através de aplicativos de mensagens como o WhatsApp e redes sociais.

O aumento desses diversos desenhos, criados na Ásia durante os anos 90, reside no fato de que nos ajudam a exteriorizar de forma rápida, clara e eficaz os diferentes sinais emocionais e nuances da comunicação cara a cara que se perdem quando enviamos uma mensagem de texto no mundo virtual.

Além disso, os destinatários podem interpretar muito melhor o que se deseja transmitir; no entanto, enquanto alguns pictogramas são fáceis de entender à primeira vista, outros não são tão óbvios em seu significado. Este é o caso do emoji azul como um olho que tem ganhado popularidade ultimamente.

Se não souber o significado e em que contextos pode ser usado, continue deslizando para descobrir o que este ícone representa e assim poder usá-lo corretamente a partir de hoje.

O que significa o emoji azul como um olho no WhatsApp?

O Emojipedia informa que o emoji que parece um circulo azul profundo com um ponto preto no centro cercado de branco e celeste é especificamente um ‘nazar’, um amuleto com aparência de olho que se acredita ajudar a proteger as pessoas do mau-olhado, especialmente na cultura turca.

De acordo com a enciclopédia de pictogramas, este símbolo é comumente usado para "representar olhos, vários sentidos do olhar, vários sentidos de amuletos, inveja e ciúmes, Turquia e cultura turca". Assim como também "pela sua cor azul de forma mais geral".

A ‘bíblia’ dos emojis também menciona que o design do WhatsApp apresenta um pequeno buraco na parte superior para “passar o amuleto por um cordão ou corrente”. Vale ressaltar que o ‘Olho turco’ - seu nome oficial - foi aprovado no Unicode 11.0 e foi adicionado ao Emoji 11.0 em 2018.