O que significa o emoji de sol no WhatsApp: geralmente é usado para indicar várias coisas

Há mais de 20 anos desde a sua criação, os emojis conseguiram transformar a forma como nos comunicamos. Na verdade, os rostinhos amarelos, símbolos, animais e outros desenhos alcançaram algo inédito: tornaram-se uma linguagem internacional que muitas pessoas diferentes usam diariamente.

ANÚNCIO

Eles têm a capacidade de representar qualquer coisa e inúmeras ações, especialmente as emoções. Ao mesmo tempo, nos ajudam a fazê-lo de forma extremamente rápida, fácil e precisa, tornando-se praticamente indispensáveis para conversar na era digital.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

No entanto, apesar de ter duas décadas entre nós, há pictogramas que algumas pessoas evitam usar por não saberem seu significado pré-estabelecido ou terem dúvidas a respeito. Como o sol amarelo que podemos encontrar tanto em redes sociais como em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Se você é uma daquelas pessoas que não sabe o que este ícone representa, não se preocupe. A seguir, vamos te dizer o que significa e quando costuma ser usado ao conversar com alguém no aplicativo do Meta ou em outras plataformas que visitamos no mundo virtual.

Qual é o significado do emoji do sol amarelo no WhatsApp?

Emojipedia, a enciclopédia dos pictogramas, afirma que o emoji do Sol é representado como um círculo amarelo com oito raios triangulares que simbolizam a luz e o calor da estrela.

Em relação ao seu significado, a famosa ‘bíblia’ dos emojis afirma que este símbolo é usado para indicar que “está ensolarado e faz bom tempo, ou calor, ou como símbolo de luz, calor, energia, vida, espaço exterior, astronomia ou vários sentimentos (ensolarado) positivos e felizes”.

Vale lembrar que Sol - o nome oficial deste ícone - foi aceito como parte do Unicode 1.1 em 1993; no entanto, ele só foi adicionado ao Emoji 1.0 em 2015. No WhatsApp, ele chegou em 2017.