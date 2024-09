WhatsApp: qual é o significado do emoji da cama e em que momentos pode ser usado?

Os emojis, esses pequenos ícones disponíveis no WhatsApp e nas redes sociais, são considerados como uma nova forma de linguagem mundial que nos ajuda a expressar uma variedade de emoções, ideias e pensamentos sem precisar recorrer apenas à palavra escrita.

Se enviarmos um rosto sorridente, um coração rosa ou uma mão com o dedo indicador para cima, o destinatário entende imediatamente o que se deseja expressar; no entanto, nem todos os símbolos aceitos pelo Unicode têm um significado tão óbvio ou são usados com tanta frequência.

Com milhares de emojis diferentes, é complicado saber o que cada um deles simboliza, mesmo os mais famosos. Como o design da cama marrom com lençóis azuis e travesseiros brancos que podemos encontrar no aplicativo de mensagens do Meta e em outras plataformas sociais.

Se não souber o significado deste pictograma, continue lendo para descobrir e poder enviá-lo e interpretá-lo adequadamente durante as suas diversas interações no mundo digital de agora em diante.

O que significa o emoji da cama no WhatsApp?

Emojipedia, a enciclopédia dos emojis há uma década, descreve este símbolo como uma cama com estrutura de madeira, cabeceira à esquerda, peseira, colchão, travesseiro e lençol azuis no WhatsApp ou vermelhos em outras plataformas onde é encontrado.

No que diz respeito ao seu significado, a famosa ‘bíblia’ dos pictogramas afirma que este design é frequentemente utilizado “para vários conteúdos relacionados com camas, móveis e habitações, bem como para dormir, relaxar e outras atividades no quarto”.

Como curiosidade, ‘Cama’ - o nome oficial deste emoji - foi aprovado como parte do Unicode 7.0 em 2014, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até 2015. No WhatsApp, este ícone chegou alguns anos mais tarde e não teve modificações significativas em seu design.