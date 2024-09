O que significa o emoji de anel com pedra: tem vários usos nas redes sociais

Uma imagem do emoji de anel no aplicativo de mensagens WhatsApp

Os emojis surgiram no Japão nos anos 90. Naquela época, apenas foi lançado um conjunto de pouco mais de 170 designs. Hoje, mais de 20 anos depois de seu início, existem quase 4 mil desses símbolos e tornaram-se um componente necessário de nossa linguagem diária.

Na verdade, neste momento do mundo, é muito difícil pensar em escrever uma mensagem sem esses ícones como acompanhantes para trazer mais clareza ao que se deseja manifestar; especialmente aqueles que enviamos através das redes sociais e WhatsApp.

No entanto, embora a maioria dos usuários use vários em sua vida, isso não significa que eles saibam o que cada um representa. Este é o caso do emoji de anel, cujo uso se tornou popular nos últimos anos em diversas plataformas digitais.

Se não souber o que isso realmente significa, mas gostaria de descobrir, continue a fazer scroll para descobrir o que este ícone simboliza. Desta forma, poderá enviá-lo e interpretá-lo de forma educada e com segurança nas suas interações no mundo virtual.

O que significa o emoji de anel?

Emojipedia, a reconhecida enciclopédia dos emojis, afirma que o anel com uma pedra preciosa azul de algum tipo na parte superior (aparentemente um diamante) é oficialmente chamado de ‘Anel’ e seu significado está associado a “um pedido de casamento e um compromisso posterior para se casar”.

A ‘bíblia’ dos pictogramas não aprofunda mais no significado desta peça de joalharia. No entanto, o site Emojiterra concorda que este símbolo em questão “é usado para comemorar ocasiões especiais como noivados, casamentos, aniversários e outros marcos importantes” nas redes sociais.

Vale ressaltar que ‘Anel’ foi aceito como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas só foi incluído no Emoji 1.0 em 2015. No Twitter e Facebook, chegou em 2014. Enquanto isso, no aplicativo de mensagens da Meta, só ficou disponível em 2017, de acordo com os dados da Emojipedia.