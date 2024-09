Neuroreabilitação: tecnologias avançadas de Estimulação Elétrica Funcional mostram avanços

No campo da neurorreabilitação, especialmente em pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais (AVC), um dos maiores desafios é superar o platô terapêutico, um ponto em que o progresso na recuperação parece estagnar. Neste contexto, a estimulação elétrica funcional (FES) emergiu como uma ferramenta revolucionária para quebrar essas barreiras e permitir avanços significativos na recuperação dos pacientes.

O planalto terapêutico, ou ‘plateau’, refere-se ao ponto na reabilitação em que os avanços na recuperação motora dos pacientes parecem estagnar, representando um grande desafio tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. Esse fenômeno é comum em pacientes com AVC, que frequentemente experimentam um aumento no declínio funcional ao longo do tempo se melhorias significativas não forem alcançadas nas fases crônicas de sua recuperação.

Evidência científica e debate de especialistas

No entanto, evidências científicas recentes demonstraram que é possível continuar melhorando a função motora em estágios crônicos após um AVC, mesmo após 2 a 3 anos desde o episódio, desafiando a crença de que a recuperação para após seis meses ou um ano. Este é uma mudança de paradigma na neurorreabilitação e abre novas oportunidades para o uso de tecnologias como a eletroestimulação funcional.

Precisamente por este ponto, foi realizado o Congresso da Sociedade Chilena de Medicina Física e Reabilitação - SOCHIMFYR 2024, onde foram considerados diversos estudos sobre o assunto. Um deles foi a metodologia do TrainFES, que pode ajudar a superar o platô na recuperação de pacientes com sequelas crônicas devido a um AVC. Este evento contou com a participação de Felipe Covarrubias, Diretor Clínico, MS e PHD(c) e Fisioterapeuta do TrainFES, e a Dra. Estefanía Castro Mejías, Médica Fisiatra também do TrainFES, que compartilharam seus conhecimentos e apresentaram estudos recentes que destacam a eficácia dessa tecnologia.

Neuroplasticidade e Aprendizagem Motora: chaves na recuperação

Um dos conceitos centrais na apresentação foi o da neuroplasticidade, a capacidade do sistema nervoso central (SNC) de se reorganizar e criar novas conexões. Esse processo é fundamental para a recuperação neurológica, pois permite ao cérebro se adaptar e encontrar novas formas de realizar funções motoras, mesmo após um dano significativo.

A aprendizagem motora, por sua vez, refere-se aos processos internos do SNC que, associados à prática e à experiência, produzem mudanças duradouras na capacidade de realizar atividades motoras. "Nossa plataforma desempenha um papel crucial nesse aprendizado, facilitando o acompanhamento para saber se os pacientes estão executando os movimentos com a maior precisão possível, e proporcionando uma experiência sensorial-motora intensa que é essencial para a reaprendizagem motora", afirma Felipe Covarrubias, Diretor Clínico e Fisioterapeuta da TrainFES.

As chaves da tecnologia FES

O planejamento de exercícios juntamente com o uso da eletroestimulação funcional, realizando exercícios repetitivos com alta intensidade e guiando o movimento para os padrões corretos tem se mostrado eficaz para romper o plateau terapêutico. Na verdade, durante o congresso, foi apresentado um estudo de intervenção no qual 52 pacientes com AVC crônico participaram de um protocolo intensivo de 10 semanas. Esse protocolo combinou sessões presenciais e assíncronas, com foco na obtenção de alta intensidade e inúmeras repetições, que são fundamentais para promover a neuroplasticidade e a aprendizagem motora.

"A integração de tecnologias avançadas, como a FES, com abordagens terapêuticas intensivas, representa um avanço significativo na capacidade dos profissionais de saúde de ajudar os pacientes a superar a meseta terapêutica e continuar melhorando sua qualidade de vida", comenta Covarrubias.

Os resultados foram significativos: mais da metade dos pacientes apresentaram melhorias funcionais, avançando para níveis superiores em sua capacidade motora. Essas melhorias foram mensuráveis e superaram a Mudança Mínima Detectável (MMD), destacando a eficácia da FES na recuperação de funções motoras em pacientes com AVC crônico.