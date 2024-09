Entenda a importância dos influenciadores digitais em campanhas para e-commerces

No universo do e-commerce, os influenciadores digitais têm se destacado como intermediários importantes entre marcas e consumidores. Utilizando suas plataformas para promover produtos e serviços de forma autêntica, eles não apenas ampliam a visibilidade das marcas, mas também constroem confiança e incentivam a conversão de vendas.

Segundo Leandro Bravo, co-founder da Cely, startup pioneira em conectar marcas e criadores, nos últimos anos a relação entre influenciadores e e-commerce tem evoluído consideravelmente. As campanhas de marketing de influência tornaram-se mais sofisticadas, incorporando tecnologias avançadas como inteligência artificial para análise de dados e segmentação de público. Com ferramentas especializadas de plataformas como Instagram Shopping e TikTok Shop, os influenciadores agora podem oferecer experiências de compra mais integradas e práticas.

“O papel dos influenciadores no e-commerce deve se aprofundar ainda mais nos próximos anos. Tecnologias emergentes como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) prometem transformar a experiência de compra, tornando-a mais imersiva e interativa. Além disso, a ascensão dos micro e nano-influenciadores, conhecidos por seu alto nível de engajamento e autenticidade, deve se intensificar. As marcas também estão começando a colaborar com influenciadores para lançar produtos exclusivos, aproveitando a confiança e o prestígio que esses criadores têm com seus seguidores”, pontua Leandro.

Entre os principais indicadores de sucesso das campanhas de e-commerce com influenciadores estão as métricas de engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos), tráfego no site da marca, taxas de conversão, vendas diretas associadas a links ou códigos de desconto dos influenciadores, e retorno sobre investimento.

Análises qualitativas, como feedback dos consumidores e menções à marca nas redes sociais, também são importantes para avaliar o impacto da campanha. “A nossa campanha para Netshoes durante a Black Friday foi um case importante para nós, especialmente no TikTok e Instagram. Utilizamos 150 lives no TikTok e quase 500 postagens no Instagram, aproveitando micro e nano influenciadores para gerar uma visibilidade significativa que gerou quase 3 milhões de impressões, conversas diretas e um custo por alcance (CPR) extremamente baixo. Três fatores principais contribuíram para esse sucesso: a diversidade de influenciadores, o alto volume de conteúdo e a estratégia de cupons exclusivos durante as lives, que impulsionou a participação e as conversões” conta Leandro.

Para maximizar a eficácia das campanhas com influenciadores, Leandro explica que é fundamental criar conteúdos autênticos e relevantes. Optar por influenciadores que realmente acreditam nos produtos e oferecer promoções exclusivas ou códigos de desconto para medir o impacto diretamente nas vendas são práticas recomendadas.

A co-criação de produtos ou coleções também pode gerar um senso de exclusividade e aumentar o engajamento dos consumidores. “A seleção de influenciadores deve ser baseada em análises detalhadas de engajamento, demografia dos seguidores e relevância do conteúdo. Agências especializadas e ferramentas de análise de dados podem fornecer suporte valioso para identificar os influenciadores mais adequados e garantir o sucesso das campanhas”, reforça.

Quando comparadas diretamente, campanhas com influenciadores frequentemente demonstram um retorno sobre investimento superior ao da publicidade tradicional. Isso se deve à capacidade dos creators de engajar o público de forma mais pessoal e autêntica, algo crucial em um ambiente digital saturado.

A confiança que os seguidores depositam nos influenciadores geralmente resulta em decisões de compra mais rápidas e assertivas. “No entanto, a combinação de estratégias pode ser ainda mais eficaz. Quando usadas em conjunto, a publicidade tradicional pode reforçar a imagem do produto e potencializar as conversões geradas pelas campanhas com influenciadores, e vice-versa. Assim, a integração de ambas as abordagens muitas vezes resulta em um retorno maior e mais sólido”, indica.

Contudo, alguns erros comuns podem comprometer o sucesso das campanhas. A escolha de influenciadores apenas com base no número de seguidores, a falta de autenticidade no conteúdo e a ausência de objetivos claros são pontos que precisam de atenção. “Os principais desafios ao trabalhar com influenciadores incluem a identificação do parceiro certo, a medição precisa do retorno sobre investimento e a gestão de múltiplas parcerias. Plataformas de análise em tempo real ajudam a superar esses desafios, permitindo ajustes estratégicos conforme necessário”.

