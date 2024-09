Doação de óvulos: altruísmo ou mineração uterina?

Por trás da doação de óvulos, uma prática aparentemente altruísta, esconde-se uma realidade que raramente é discutida nos meios de comunicação: a exploração silenciosa de mulheres jovens que, impulsionadas pela necessidade econômica, se veem presas em uma forma moderna de mineração uterina.

O sonho americano e a tentação da doação de óvulos

Uma jovem latina que emigrou para os Estados Unidos em 2022 com a esperança de construir um futuro melhor, nunca imaginou que seu próprio corpo se tornaria um recurso financeiro. Depois de vários meses lutando para se manter à tona com um trabalho mal remunerado em um restaurante, uma fratura em seu braço a deixou incapacitada e com uma montanha de dívidas médicas. Desesperada por encontrar uma solução, ela se deparou com uma possibilidade que nunca havia considerado antes: a doação de óvulos.

“A jovem descobriu que seus óvulos poderiam ser uma mina de ouro”, confessa a jovem, que prefere resguardar sua identidade, e decidiu investigar mais sobre essa prática que prometia uma compensação de até US$ 15 mil no entanto, logo percebeu que seu status migratório e sua origem latina a excluíam dessa oportunidade.

Mulheres como ela, jovens e em situações econômicas difíceis, são o alvo ideal das clínicas de fertilidade na América Latina, onde o turismo reprodutivo está em ascensão.

O comércio de óvulos na América Latina: um mercado em expansão

Em países como a Colômbia, o turismo reprodutivo tem crescido exponencialmente nos últimos anos. A maioria desses turistas vem dos Estados Unidos e da Europa, e buscam tratamentos mais econômicos e menos regulados do que em seus países de origem.

No entanto, o que realmente implica este ‘turismo reprodutivo’? Em essência, significa que as clínicas de fertilidade na América Latina devem atender à demanda de óvulos de mulheres brancas, jovens e saudáveis para serem implantados em receptoras estrangeiras que desejam ter filhos.

A falta de regulamentação deixa as doadoras em uma posição vulnerável, onde seu bem-estar e direitos frequentemente são relegados a segundo plano.

Riscos e consequências para as doadoras

As doadoras devem passar por um rigoroso processo de seleção que inclui exames hormonais, ecografias transvaginais e testes genéticos, tudo com o objetivo de garantir que os óvulos doados sejam da melhor qualidade possível. Uma vez selecionadas, as doadoras devem passar por um tratamento hormonal intensivo para estimular seus ovários, seguido de um procedimento cirúrgico para extrair os óvulos.

As doadoras mais jovens e com características físicas desejáveis (como olhos claros e pele branca) podem receber quantias mais altas, o que reforça os estereótipos e a discriminação dentro do processo de seleção de doadores.

A mineração uterina, uma realidade silenciosa

A doação de óvulos é apresentada como uma oportunidade para que as mulheres jovens ajudem outras a realizar o sonho de serem mães, mas na realidade, muitas vezes é uma forma de exploração em que as doadoras ficam presas pela necessidade econômica.

No final do dia, a mineração uterina é uma realidade que não pode ser ignorada. Porque nenhuma mulher deveria ter que sacrificar sua saúde e bem-estar em nome do dinheiro ou desespero.