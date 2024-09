Revolução na robótica: são criados robôs com minicérebros que aprendem e se adaptam sozinhos

Um novo avanço poderia transformar radicalmente o futuro dessas interações: ‘robôs com minicérebros cultivados em laboratório’, capazes de desenvolver habilidades de forma autônoma, uma tecnologia que promete nos aproximar da criação de máquinas com uma forma rudimentar de ‘consciência própria’.

Este desenvolvimento pioneiro em robótica e inteligência artificial foi possível graças aos avanços em biotecnologia, especificamente no uso de organoides cerebrais, pequenas estruturas neurais cultivadas em laboratório que imitam o comportamento do cérebro humano. Esses minicérebros são integrados com a tecnologia de chips eletrônicos, permitindo que os robôs aprendam, se adaptem e realizem tarefas complexas sem intervenção humana direta. O projeto, chamado ‘MetaBOC’ (Brain-On-Chip), foi desenvolvido por uma equipe de cientistas da Universidade de Tianjin e da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, e poderia mudar o futuro da interação entre humanos e máquinas.

MetaBOC: Robôs com minicérebros

Consiste na integração de dois elementos-chave: um organoide cerebral, que atua como uma representação reduzida do cérebro humano, e um microcontrolador, que serve como uma interface entre os sinais neuronais gerados pelo organoide e o sistema robótico que executa as ações.

Estes minicérebros são capazes de gerar padrões de atividade neuronal que podem ser interpretados pelo microcontrolador, que traduz esses sinais em comandos que o robô pode executar, como se mover, pegar objetos ou evitar obstáculos.

Em outras palavras, esses robôs não apenas executam comandos pré-programados, mas também ‘aprendem’ com seu ambiente e ajustam seu comportamento de acordo.

Como funcionam os robôs com ‘consciência’

Estes organoides cerebrais imitam, até certo ponto, a estrutura e o comportamento dos neurônios no cérebro humano, o que lhes permite não apenas receber informações sensoriais, mas também processá-las e responder adequadamente a estímulos externos.

Funcionam como um sistema de interface cérebro-máquina, no qual os organoides cerebrais geram sinais neurais que são interpretados por um microcontrolador. Os sinais neurais são decodificados e transformados em ações que o robô pode executar, como mover suas extremidades para evitar um obstáculo ou pegar um objeto.

Isso é possível graças a um sistema de feedback que permite aos organoides cerebrais ajustar suas respostas com base em experiências anteriores.

Potenciais aplicações do MetaBOC

1. Indústria manufatureira e logística: Isso reduziria a necessidade de intervenção humana em processos repetitivos ou perigosos, melhorando a eficiência e reduzindo custos.

2. Medicina: Usados em terapias de reabilitação para ajudar os pacientes a recuperar a mobilidade através do uso de sistemas de feedback adaptativo.

3. Exploração espacial: Esses robôs poderiam realizar tarefas de exploração em planetas ou luas onde a intervenção humana é impossível ou muito perigosa, ajustando seu comportamento de acordo com as condições do ambiente.

4. Interação humano-robô: Isso abriria novas oportunidades para o desenvolvimento de assistentes robóticos mais personalizados e empáticos.

Se em algum momento esses organoides cerebrais desenvolverem uma forma mais avançada de consciência, como deveríamos tratá-los? Teriam direitos, como os seres humanos, ou seriam considerados simplesmente máquinas avançadas? Esta questão levanta um debate que a sociedade terá que enfrentar à medida que essa tecnologia avança.

À medida que essas tecnologias continuarem avançando, é provável que vejamos uma maior integração de robôs em nossa vida cotidiana, desempenhando papéis que antes eram considerados exclusivos dos humanos.