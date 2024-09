James Webb captura uma nova galáxia em forma de ponto de interrogação: o que isso significa?

Em uma recente descoberta, o Webb capturou uma imagem de um aglomerado de galáxias que revela uma formação enigmática: um par de galáxias dispostas de tal maneira que parecem estar formando um gigante ponto de interrogação no espaço.

ANÚNCIO

Este achado, que não apenas fascina por sua aparência visual, também tem profundas implicações para nossa compreensão do universo, pois a imagem revelada mostra o aglomerado de galáxias MACS-J0417.5-1154, um sistema galáctico tão massivo que sua gravidade distorce o espaço-tempo ao seu redor.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Este fenômeno é conhecido como lente gravitacional e é uma das previsões mais fascinantes da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Em termos simples, a gravidade do aglomerado age como uma enorme lupa cósmica, curvando a luz que passa perto dele e esticando e distorcendo a imagem das galáxias situadas atrás dele.

Neste caso particular, a quase perfeita alinhamento entre a Terra, o aglomerado de galáxias e a galáxia alvo produziu um efeito visual incomum: a galáxia distante, em vez de aparecer como uma única entidade, é exibida repetidamente cinco vezes ao longo da imagem, criando uma figura que se assemelha a um ponto de interrogação. Esse tipo de configuração é chamado de lente gravitacional umbilical hiperbólica e é extremamente raro, com apenas algumas observações semelhantes registradas no universo conhecido.

Um tesouro de dados para os astrônomos

O telescópio Webb, equipado com instrumentos de última geração, utilizou tanto o NIRCam (Near Infrared Camera) quanto o NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) para obter esta imagem. O NIRCam capturou a imagem em detalhes, enquanto o NIRISS permitiu aos pesquisadores examinar a formação de estrelas dentro de galáxias distantes.

A observação da formação estelar é crucial, pois as taxas de formação de estrelas podem aumentar significativamente durante processos como a fusão ou colisão de galáxias.

ANÚNCIO

Vicente Estrada-Carpenter, astrônomo da Universidade de Saint Mary, explica a importância desses dados. Ele diz que "compreender quando, onde e como ocorre a formação de estrelas é fundamental para decifrar a evolução das galáxias ao longo da história do Universo".

As imagens revelam que as galáxias no sinal de interrogação mostram uma intensa atividade estelar em regiões compactas, provavelmente como resultado da interação de gás entre as duas galáxias; no entanto, apesar dessa atividade, as estruturas das galáxias parecem relativamente estáveis, sugerindo que estão nas primeiras etapas de sua interação.

Um vínculo com o passado galáctico

Além de seu aspecto visual intrigante, essa descoberta oferece uma visão única do passado de nossa própria galáxia, a Via Láctea. De acordo com Marcin Sawicki, também da Universidade de Saint Mary, "essas galáxias, vistas bilhões de anos atrás quando a formação estelar estava em seu auge, são comparáveis à massa que a Via Láctea poderia ter tido naquele momento".

A capacidade do Webb de estudar essas antigas galáxias permite aos astrônomos observar como era nossa própria galáxia durante sua juventude, fornecendo-nos uma valiosa perspectiva sobre sua evolução.

Futuro promissor para a pesquisa astronômica

Esta descoberta, publicada na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, não só adiciona um capítulo fascinante à história da astronomia, mas também abre novas portas para futuras descobertas.

E é que a capacidade do telescópio de observar fenômenos tão distantes e antigos continua a expandir nossas fronteiras de conhecimento e oferecer novas perspectivas sobre o vasto e misterioso universo em que habitamos.