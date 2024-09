Estas são as 10 datas-chave para entender a existência da inteligência artificial: tudo começou há 80 anos

Estamos na era da explosão da inteligência artificial, mas não do seu início. Este sistema tecnológico, que hoje é abundante em praticamente todos os sistemas operacionais ou softwares que encontramos, começou a ser criado há mais de 80 anos, quando o neurofísico Warren McCulloch e o matemático Walter Pitts descreveram em 1943 um modelo matemático simplificado de como os neurônios do cérebro poderiam funcionar, o que é considerado a primeira rede neural artificial.

Esta é a base para entender o que está acontecendo hoje em dia com chatbots como o ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google ou o Copilot da Microsoft. No entanto, em cada uma das décadas desde os anos 40 até os dias atuais, houve avanços em diferentes áreas, que contribuíram com pequenas peças para o que conhecemos hoje como inteligência artificial.

Diferentes meios de comunicação internacionais, como Wired, Gizmodo ou Slash Gear, fazem uma lista das datas-chave em que os sistemas de IA que conhecemos hoje foram desenvolvidos. Selecionamos as mais relevantes de cada um e compilamos esta cronologia histórica da inteligência artificial.

O passo a passo da inteligência artificial