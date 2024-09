Empresa de carros elétricos na China vence Elon Musk ao fabricar um veículo terreno que pode submergir na água

A extravagância é uma das características que definem Elon Musk. O magnata sul-africano, naturalizado norte-americano, faz muito barulho sempre que uma de suas empresas lança um novo produto. O Cybertruck da Tesla Motors é um dos exemplos mais claros, que apesar de as primeiras análises falarem de um veículo que não atende às expectativas, tem a promoção de um veículo todo-o-terreno imponente e único no mercado.

Elon Musk tem o sonho de que a Cybertruck seja tão off-road que possa ser submersa na água. Na verdade, dentro do projeto dessas 'picapes', está a iniciativa de que no futuro seja possível pagar por um pacote de modificações, no qual seja possível adicionar a capacidade de navegar pelo menos 100 metros na água.

“Apenas precisamos atualizar os selos das portas do habitáculo”, disse o CEO da Tesla em um postagem feita cerca de nove meses atrás.

Elon Musk foi superado por uma empresa da China

Uma empresa chinesa venceu. Sem modificações ou promessas feitas sob os holofotes aos quais Elon Musk está sempre exposto, esses fabricantes asiáticos lançaram o BYD Yangwang U8. Assim como a Cybertruck, é elétrica e vem com algo chamado Certificação IP68, muito conhecido no mundo dos celulares.

Esta certificação dá à BYD Yangwang U8 a capacidade de mergulhar a 1,5 metros de profundidade na água, por um período não superior a 30 minutos. A caminhonete vem com uma função chamada ‘Flutuação’, que ativa seus selos para evitar que a mecânica sofra com a entrada de água.

O canal do YouTube DiscoverChinaAuto testou a Yangwang U8. Em um vídeo supervisionado por muitas pessoas gravando e pessoas prontas para ajudar em caso de emergência, um usuário entrou na van e a dirigiu em direção à água por cerca de 50 metros de distância. Em seguida, ele fez uma curva e voltou funcionando sem nenhum problema.

O único detalhe é que custa cerca de US$ 150 mil, que é mais do que o dobro da Cybertruck.