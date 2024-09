A Disney sofreu vazamento de dados de funcionários e pode enfrentar ação judicial milionária

(Handout/Disney Resorts via Getty Images)

No início do verão, vazou informações sobre a Walt Disney Company, que inclui dados de seus funcionários e clientes, e que poderia resultar em uma ação judicial milionária.

ANÚNCIO

Nullbulge, um grupo hacktivista autoproclamado sediado na Rússia que defende os direitos dos artistas, carregou 1,1 Terabytes de dados da Disney em julho passado, com informações coletadas no Slack, o aplicativo de mensagens internas usado pelo gigante de mídia.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O Slack é um aplicativo de mensagens muito utilizado em empresas e ganhou popularidade quando o trabalho se tornou híbrido e remoto devido à pandemia de COVID-19. Este software pode ser usado em computadores e smartphones.

Que tipo de informação vazou da Disney?

No site da Nullbulge, pode-se ler: “Considere apagar cada pedaço de informação pessoal que você tenha, desde logins até cartões de crédito e SSN, como um aviso para as pessoas no futuro”, sobre o vazamento da Disney.

Nessa filtragem, estão os números de passaporte dos funcionários das linhas de cruzeiro, bem como as receitas geradas pelo Disney+ e Genie+ (agora Lightning Lane) e dados dos hóspedes.

Por exemplo, numa planilha do Genie+, revela que o passe premium para parques lançado em 2021 obteve 724 milhões de dólares em receitas antes de impostos entre outubro de 2021 e junho de 2024 apenas no Walt Disney World.

ANÚNCIO

Enquanto o aplicativo de streaming Disney+ gerou mais de 2,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano. Os números de passaporte, detalhes de visto, locais de nascimento, endereços físicos e atribuições atuais do pessoal da Disney a bordo dos cruzeiros da empresa também estão nesta violação.

A Walt Disney Company não emitiu nenhum comunicado sobre a grave violação que a empresa sofreu, porque “The Wall Street Journal supostamente obteve essa informação como resultado de uma atividade ilegal”.