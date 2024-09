O relógio que desafia o tempo: criado o primeiro relógio nuclear ultrapreciso com tório 229

À medida que a precisão na medição do tempo melhora, novas possibilidades se abrem em campos como a física quântica, a astronomia, a geofísica e as telecomunicações

Embora ainda esteja em suas fases iniciais de desenvolvimento, os cientistas por trás do projeto estão convencidos de que este relógio nuclear não só aprimorará a medição do tempo, mas também terá um impacto significativo em outras áreas da ciência e tecnologia.

A evolução dos relógios atômicos de césio para tório

Este tipo de relógio baseia-se nas transições de frequência de micro-ondas dentro dos átomos de césio, que são capazes de gerar um sinal de tempo extremamente preciso. Graças a essa tecnologia, as redes de telecomunicações, os sistemas de navegação por satélite e a pesquisa científica puderam se desenvolver com uma precisão sem precedentes.

Os relógios atômicos atuais permitem a sincronização de sistemas complexos com uma precisão que alcança o décimo sexto dígito. No entanto, apesar da impressionante precisão dos relógios de césio, os cientistas sempre buscaram maneiras de aprimorar ainda mais esses dispositivos, uma vez que qualquer avanço na medição do tempo tem implicações diretas em áreas-chave como astronomia, física quântica e tecnologia espacial.

Os pesquisadores, em busca de maior precisão, recorreram a este elemento químico radioativo para criar um relógio nuclear que promete revolucionar os padrões atuais. O núcleo do tório, ao contrário de outros átomos, oferece características especiais que o tornam ideal para a medição do tempo em escalas extremamente pequenas.

O que torna o relógio nuclear tão especial?

O que torna este relógio nuclear tão especial é a estabilidade e durabilidade das transições nucleares do tório. Enquanto os relógios atômicos atuais dependem das transições eletrônicas nos átomos, o novo relógio utiliza transições a nível nuclear. Em termos simples, o relógio nuclear tem o potencial de ser significativamente mais resistente a perturbações e, portanto, mais preciso em condições extremas.

Thorsten Schumm, um dos líderes do projeto e pesquisador na Universidade Tecnológica de Viena, explica que este primeiro protótipo do relógio nuclear não tem como objetivo imediato superar a precisão dos relógios atômicos atuais, mas sim estabelecer as bases de uma nova tecnologia.

Uma maior precisão na medição do tempo

Os relógios extremamente precisos permitem aos cientistas medir com maior precisão fenômenos como a dilatação do tempo, prevista pela teoria da relatividade geral de Einstein. Isso significa que os relógios atômicos e nucleares podem ser usados para estudar como o tempo flui de forma diferente em campos gravitacionais intensos, como perto de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Além disso, esses relógios também podem ser usados para investigar as constantes fundamentais da física, como a velocidade da luz ou a carga do elétron. Os sistemas de posicionamento global (GPS) dependem de relógios atômicos para fornecer uma localização precisa em qualquer lugar do mundo.

O futuro da medição do tempo: uma nova era com relógios nucleares.

À medida que os cientistas continuam a melhorar a precisão e estabilidade do relógio nuclear, é provável que esta tecnologia tenha um impacto profundo em várias áreas. A capacidade de medir o tempo com uma precisão sem precedentes não só permitirá uma melhor compreensão do universo, como também terá aplicações práticas em indústrias que dependem da sincronização exata de sinais e eventos.

Além disso, os relógios nucleares poderiam ser usados para melhorar a definição de outras grandezas físicas. Este avanço representa uma combinação perfeita entre a física teórica e a engenharia de precisão, e à medida que os cientistas continuarem aperfeiçoando essa tecnologia, é provável que o relógio nuclear em breve se torne uma ferramenta indispensável para a ciência e a tecnologia.