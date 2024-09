Coincidência ou conspiração: Huawei lançará seu melhor telefone no mesmo dia do iPhone 16

iOS vs. Android / iPhone vs. Android

Desde o primeiro trimestre de 2024, a Apple já havia anunciado que na terça-feira, 10 de setembro, seria a data de lançamento do tão aguardado iPhone 16 no mercado mundial, situação que certamente mantém milhões de pessoas na expectativa de conhecer quais serão as novas funcionalidades e virtudes do dispositivo de última geração.

ANÚNCIO

No entanto, nos últimos dias, a exclusividade da data foi perdida no campo tecnológico, após ser revelado que a Huawei também lançará seu próximo smartphone. Será coincidência ou intenção de roubar o protagonismo de seu concorrente americano? Essa é a pergunta que muitos especialistas e fãs de tecnologia estão se fazendo, agora debatendo qual será o melhor telefone entre os dois.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O iPhone 16 será apresentado no dia 10 de setembro Getty Images (guvendemir/Getty Images)

Detalhes do novo telefone da Huawei

Após intensos rumores com a divulgação de imagens, a rede social Weibo confirmou que a apresentação do novo celular da Huawei será na terça-feira, dia 10, e será chamado de ‘Trifold’, um telefone dobrável com três telas.

Richard Yu, presidente da empresa asiática, foi um dos responsáveis por espalhar o rumor ao ser visto com o dispositivo em mãos durante um voo. Ao ser questionado por milhares de seguidores em suas redes sociais, o líder da Huawei escreveu: “O produto mais inovador e revolucionário da Huawei já está aqui! (...) Estabelece uma era que outros pensaram, mas não conseguiram fabricar. Após cinco anos de persistência e investimento, transformamos a ficção científica em realidade. O ápice do trabalho da Huawei, fiquem atentos!”.

O Huawei Trifold é um dispositivo dobrável que se dobra em três seções e possui duas dobradiças. Quando está aberto, teria uma tela volumosa de 10 polegadas. Com base nesse tamanho, essa proposta combina as experiências oferecidas por tablets e smartphones.