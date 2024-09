TikTok: assim você pode personalizar sua própria voz para transformá-la na plataforma social

O TikTok lançou uma atualização inovadora que permite aos usuários criar uma versão de sua própria voz usando inteligência artificial para textos em voz na plataforma.

Esta nova funcionalidade permite aos criadores personalizar suas dublagens, fornecendo uma ferramenta valiosa para adicionar um toque pessoal aos seus vídeos e tornar seu conteúdo mais único e autêntico.

Para usar essa função, comece criando um novo vídeo no TikTok. Na tela de edição, localize o botão da caixa de texto, representado por ‘Aa’ no canto direito da interface. Ao tocar nesse botão, abrirá uma caixa de texto onde você poderá escrever a mensagem que deseja que seu voiceover pronuncie.

Depois de inserir o texto, selecione o botão de Texto para Voz, localizado logo acima da caixa de texto. No menu que aparece, você terá a opção de escolher entre uma variedade de vozes predefinidas. Em vez de selecionar uma dessas opções, escolha ‘Criar sua própria voz’. Esse passo permitirá que você grave algumas linhas de texto em voz alta para gerar uma versão personalizada de sua voz AI.

Características e privacidade

A voz de IA que você cria será única e estará disponível apenas para seu uso no TikTok. Além disso, você terá controle total sobre sua gravação; você pode excluí-la a qualquer momento se decidir que não precisa mais dela. Depois de gravar e salvar sua voz, volte para a seção de texto para voz e selecione sua voz recém-criada na lista disponível.

Se preferir que apenas se ouça o voiceover sem mostrar o quadro de texto no vídeo, você pode facilmente ocultá-lo. Essa flexibilidade permite adaptar o conteúdo às suas necessidades e manter a aparência desejada para seus vídeos, proporcionando uma maior personalização e autenticidade.

Segundo muitos usuários, a introdução desta função no TikTok oferece uma forma inovadora de personalizar o conteúdo, tornando os vídeos mais autênticos e pessoais. Eles mencionam que com essa ferramenta, os criadores podem se conectar de forma mais direta com seu público e se destacar no competitivo mundo do conteúdo digital.