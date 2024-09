Bunkers de luxo: a última moda dos milionários que se preparam para o Apocalipse

Os bunkers de luxo: este fenômeno atingiu seu auge com o recente projeto de Mark Zuckerberg, o fundador da Meta, que está construindo um imponente refúgio subterrâneo em sua vasta propriedade em Kauai, Havaí.

O bunker que Zuckerberg está construindo não é apenas um simples abrigo, mas sim uma verdadeira fortaleza subterrânea. A construção, que faz parte de sua propriedade de 500 hectares, terá 464 metros quadrados dedicados exclusivamente ao abrigo.

Este imponente complexo terá 30 quartos, 30 banheiros, uma cozinha industrial e escritórios, além de salas de conferências. Os detalhes do design incluem uma rede de elevadores para facilitar o acesso entre os diferentes níveis do bunker e um sistema de segurança avançado com portas à prova de explosões.

O custo desta luxuosa fortaleza é de aproximadamente US$ 92 milhões, somado aos 156 milhões de euros que Zuckerberg pagou pelo terreno. A construção está envolta em mistério, com trabalhadores locais obrigados a assinar acordos de confidencialidade; no entanto, foi revelado que o bunker estará ligado às mansões da superfície por um túnel subterrâneo, e incluirá um spa, uma academia, uma quadra de tênis e uma série de piscinas e jacuzzis.

Abrigos de luxo

Zuckerberg não é o único milionário investindo em abrigos de luxo. Essa tendência tem sido observada em vários magnatas e bilionários que buscam se proteger contra possíveis catástrofes globais. Por exemplo, Frank VanderSloot, um bilionário americano, comprou uma fazenda de 800 hectares ao sul da propriedade de Zuckerberg. Larry Ellison, cofundador da Oracle, adquiriu quase toda a ilha de Lanai em 2012, e Oprah Winfrey comprou uma propriedade de 66 hectares em Maui em 2002.

A crescente demanda por esses abrigos de luxo levou ao surgimento de empresas especializadas em construir fortificações para a elite. Entornos Estratégicamente Blindados e Fortificados (SAFE) é uma delas, dedicada a projetar e construir bunkers ultrasseguros. Seus projetos incluem fortificações com portas à prova de explosões, janelas irrompíveis, sistemas biométricos de entrada e mecanismos de defesa avançados, como canhões de água capazes de derrubar drones ou paraquedistas.

Motivações por trás do luxo subterrâneo

O investimento em bunkers de luxo levanta a questão do que leva esses milionários a gastar quantias exorbitantes em segurança extrema. A resposta parece estar em uma combinação de fatores, desde medos de desastres naturais e guerras nucleares até preocupações com as mudanças climáticas e o colapso social. Elon Musk, por exemplo, manifestou preocupação com a extinção em massa e está trabalhando na colonização de Marte como uma solução a longo prazo.

Douglas Rushkoff, autor do livro Survival of the Richest, sugere que esses milionários buscam construir "fortalezas do século XXI" que lhes permitam sobreviver em um mundo cada vez mais caótico. A ideia é criar refúgios autossuficientes que possam proteger seus ocupantes no caso de um colapso da civilização; no entanto, Rushkoff também aponta que essas soluções podem ser temporárias, já que as ilhas e os painéis solares dependem de suprimentos e manutenção constantes.

Uma nova forma de escapar

Enquanto alguns milionários optam por abrigos subterrâneos, outros buscam soluções no espaço. Elon Musk, por exemplo, está trabalhando na colonização de Marte através de sua empresa SpaceX.

Musk afirmou que seu objetivo é fazer com que a humanidade se torne uma "civilização espacial" para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Da mesma forma, Jeff Bezos, fundador da Amazon, tem falado sobre a necessidade de buscar alternativas fora do planeta para garantir o futuro da humanidade.