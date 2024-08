Qual é o significado do emoji de alienígena no WhatsApp?

Os emojis surgiram no Japão durante a década de 90. Naquela época, apenas um grupo de quase 200 designs foi lançado. Agora, mais de duas décadas após o seu surgimento, existem cerca de 4.000 deles e tornaram-se uma parte indispensável da nossa comunicação diária.

ANÚNCIO

Na verdade, neste ponto da era digital, é basicamente impossível imaginar uma mensagem sem esses símbolos gráficos acompanhando-os para dar maior clareza ao que se deseja expressar; especialmente aqueles que enviamos através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

No entanto, embora a maioria das pessoas use vários emojis no seu dia a dia, não significa que realmente saibam o que todos eles significam. Este é o caso do emoji de rosto de alienígena, cujo uso tem se popularizado nos últimos anos no aplicativo da Meta e em outras redes sociais.

Se também não souber o significado, mas gostaria de descobrir, continue lendo. Desta forma, poderá enviá-lo e interpretá-lo corretamente e com total segurança nas suas interações no mundo digital.

O que significa o emoji de alienígena no WhatsApp?

O Emojipedia, a renomada enciclopédia oficial dos emojis, afirma que o pictograma que mostra um rosto clássico de extraterrestre verde com cabeça ovalada careca, grandes olhos negros e um sorriso leve no WhatsApp é chamado de “Alienígena” e foi admitido como parte do Unicode 6.0 em 2010.

Quanto ao seu significado, a ‘bíblia’ desses ícones afirma que representa “vida extraterrestre ou temas relacionados com o espaço exterior, mas geralmente transmite uma sensação lúdica de estranheza ou raridade, como se alguém ou algo estivesse lá fora ou de outro planeta”.

ANÚNCIO

Por outro lado, o site Emojiterra afirma que este design é usado para expressar "fascínio por OVNIs e o extraterrestre, ou para sugerir que algo é estranho, fora do comum ou 'alienígena' à experiência cotidiana".

É importante ressaltar que ‘Alienígena’ foi adicionado ao Emoji 1.0 em 2015. No WhatsApp, o emoji chegou alguns anos depois e não sofreu mudanças significativas em sua aparência desde então.