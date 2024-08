NASA quebra um novo recorde ao transmitir vídeo de um gato a 225 milhões de quilômetros da Terra

A NASA conseguiu alcançar mais um marco na sua tecnologia avançada de comunicações. Através de um novo vídeo, publicado em todas as suas plataformas digitais, os cientistas transmitiram imagens de um gato a mais de 225 milhões de quilômetros de distância da Terra.

ANÚNCIO

A conquista mais recente é mostrada com imagens muito semelhantes às tiradas em dezembro de 2023, quando capturaram um gato perseguindo um feixe de laser. A diferença é que o vídeo de 10 meses atrás foi feito a 30 milhões de quilômetros da Terra e este supera em sete vezes a distância anteriormente alcançada.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Este marco para as formas de comunicação com o espaço foi alcançado graças ao Sistema de Comunicações Ópticas do Espaço Profundo da NASA (DSOC em inglês). Este mecanismo está instalado na sonda espacial Psyche, que está a caminho do asteroide com o mesmo nome. Esta rocha se destaca por ser um núcleo planetário rico em pedras preciosas, sobre o qual a agência espacial realizará mineração interplanetária pela primeira vez na história.

Um laser do espaço para a Terra

Esta conquista serviu para destacar a capacidade da agência espacial de enviar dados a velocidades surpreendentes, marcando um importante avanço na exploração e nas comunicações.

As comunicações ópticas permitem enviar dados a velocidades muito mais altas do que os sistemas de radiofrequência tradicionais, o que é fundamental para missões científicas que requerem transmitir grandes volumes de informação.

Com esta tecnologia, a astronomia e toda a comunidade científica poderão enviar imagens e vídeos de alta definição do espaço, o que nos proporcionará uma visão mais detalhada e clara dos corpos celestes que exploramos. De fato, a transmissão desses vídeos foi feita em formato 4K.

Isso demonstra o potencial das comunicações ópticas para enviar grandes quantidades de dados em altas velocidades a partir das profundezas do espaço.