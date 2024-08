Como derrotar máquinas de escrever? Proibindo! Assim, Apple promoveu o processador de texto

ARQUIVO - O logotipo da Apple é visto iluminado em uma loja no centro da cidade de Munique, Alemanha, em 16 de dezembro de 2020. A UE aceitou a proposta da Apple para resolver sua investigação antitruste no sistema de pagamento Apple Pay

Michael Scott, o primeiro CEO da Apple, foi uma figura-chave nos primeiros anos da empresa. Embora sua gestão tenha sido marcada por decisões controversas, no melhor dos casos, e altamente polêmicas, no pior. Temos muitos exemplos: A quase cancelação do projeto Macintosh e as demissões em massa da ‘quarta-feira negra’, mas ele também foi pioneiro em impulsionar a adoção de novas tecnologias dentro da empresa.

ANÚNCIO

A guerra da Apple contra a máquina de escrever

Uma das iniciativas mais curiosas de Scott foi sua cruzada contra as máquinas de escrever. Em 1980, através de um comunicado interno, proibiu a compra ou aluguel de máquinas de escrever na Apple, argumentando que a empresa, como líder em inovação, deveria apostar em novas tecnologias, como processadores de texto.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

E-mail de Michael Scott “É proibido ter máquina de escrever”: foi assim que a Apple deu o salto para a era do processador de texto

Embora o processador de texto da Apple II, Apple Writer, fosse bastante rudimentar em comparação com as ferramentas atuais, Scott o promoveu como o futuro da produtividade. Ele prometeu aos funcionários que abandonassem as máquinas de escrever acesso prioritário aos futuros sistemas de alto desempenho da Apple, uma promessa vaga, mas que motivou muitos a fazerem a mudança.

A visão de Scott acabou sendo correta. As máquinas de escrever, tanto mecânicas quanto elétricas, praticamente desapareceram das casas e escritórios, sendo substituídas por computadores e processadores de texto. No entanto, apesar desse acerto, Scott não conseguiu consolidar sua posição como CEO da Apple e foi demitido logo após implementar essa medida.

Um movimento audacioso

A decisão de Scott de proibir as máquinas de escrever foi um movimento audacioso que refletia sua visão de futuro. Embora a Apple não tenha sido a primeira empresa a adotar processadores de texto, foi uma das primeiras a fazê-lo em grande escala e a promover seu uso entre seus funcionários.

Embora o Microsoft Word tenha se tornado posteriormente o padrão da indústria, a Apple desempenhou um papel fundamental na transição das máquinas de escrever para os processadores de texto. A iniciativa de Scott foi um passo importante na história da computação e demonstra como a Apple, desde o início, tem sido uma empresa pioneira na adoção de novas tecnologias.

A história de Scott nos lembra que os líderes empresariais muitas vezes precisam tomar decisões difíceis e arriscadas para impulsionar o crescimento e a inovação. Embora nem todas as suas decisões tenham sido corretas, sua visão de futuro e determinação para mudar a forma como trabalhamos deixaram uma marca indelével na história da Apple.