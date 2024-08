Três novos modelos de inteligência artificial da Gemini lançados pelo Google

A inteligência artificial avança a passos largos desde que apareceu no final de 2022. A OpenAI com o ChatGPT foi pioneira, mas o mercado de tráfego na internet apresentou uma enorme variedade de opções para os usuários das plataformas digitais. O Google, que já havia estreado com o Gemini em dezembro de 2023, agora lança três novos modelos de mecanismos de aprendizado de máquina que melhoram a experiência de interação com as máquinas, permitindo solicitar tarefas específicas.

ANÚNCIO

São três os novos modelos de inteligência artificial lançados pelo Google. Identificados como Gemini 1.5 Flash-8B, Gemini 1.5 Pro e Gemini 1.5 Flash, possuem algumas diferenças que atenderão às necessidades de cada usuário que recorrer à IA.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O primeiro dos novos modelos de IA, chamado Gemini 1.5 Flash-8B, é uma espécie de versão mais leve do Gemini 1.5 Flash (outro dos novos modelos). Possui cerca de 8.000 milhões de parâmetros, o que significa que foi desenvolvido para usuários que precisam processar grandes quantidades de informação, como resumos de texto extenso ou tarefas multimodais.

Depois vem o Gemini 1.5 Pro. Esta é uma versão de modelo de IA que se concentra em seguir instruções complexas e personalizadas. Os especialistas do departamento de IA do Google dizem que é ideal para tarefas que exigem um alto grau de adaptação, como gerar diferentes estilos de escrita ou seguir instruções específicas, como a criação de assistentes virtuais, por exemplo.

Arquivo - Logotipo da IA Gemini de Google GOOGLE - Arquivo

Por último, mas não menos importante, temos o Gemini 1.5 Flash. Este novo modelo de IA do Google se destaca pela sua velocidade e eficiência. Foi desenvolvido pelo gigante de Mountain View para tarefas de alto volume e alta frequência, tornando-o ideal para aplicações que exigem respostas rápidas e escaláveis.

Posso experimentá-las de graça? Sim, explicamos como

Primeiramente, acesse o seguinte link, que é o site do Google AI Studio: