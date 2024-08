Os preços dos iPhone 16: era um segredo aberto da Apple?

Os últimos meses têm sido de correria para os insiders da Apple. Eles tiveram a complexa tarefa de desvendar algumas das filtragens sobre o lançamento da nova linha de smartphones, o iPhone 16.

Realmente conseguiram, pois revelaram características, cores, adições no software e até a data de lançamento, que acertaram por apenas um dia de diferença.

O reconhecido editor-chefe da Bloomberg, Mark Gurman, revelou o convite que recebeu da Apple para um evento no Steve Jobs Theater chamado It’s Glowtime, que acontecerá em 9 de setembro.

A Apple não anuncia que neste evento será realizado o lançamento dos iPhone 16, mas todo o mundo sabe que a chegada da nova família de celulares é o que acontece nos meses de setembro de cada ano.

Preço dos iPhones 16

Até onde foi divulgado, a Apple lançará quatro modelos diferentes em sua nova família: o iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. De acordo com uma análise do Applesfera, os preços praticamente se mantêm em relação ao iPhone 15, com exceção do Pro Max, que aparentemente terá um aumento de preço.

Estes seriam os preços dos novos iPhones:

iPhone 16: a partir de 799 dólares.

a partir de 799 dólares. iPhone 16 Plus: a partir de 899 dólares.

a partir de 899 dólares. iPhone 16 Pro: a partir de 1.099 dólares.

a partir de 1.099 dólares. iPhone 16 Pro Max: desde 1.199 dólares.

Melhorias do iPhone 16 Pro e Pro Max

Os dois iPhones de gama alta virão com 8GB de RAM, algo muito comum nos smartphones Android de alta gama. No entanto, os dois celulares terão capacidade para armazenar 2TB de arquivos.

Isso é positivo? À primeira vista, parece que sim, mas lembremos que a inteligência artificial é o grande ‘vamos ver’ desta nova família de celulares. Portanto, essa capacidade, que soa incrível, terá que suportar a enorme quantidade de informações que significa ter uma IA integrada ao sistema operacional.

Telas

Embora para muitos possa parecer insignificante, uma única polegada faz muita diferença na aderência e manipulação do celular. As fontes dizem que o iPhone 16 Pro terá uma tela de 6,3 polegadas e o iPhone 16 Pro Max virá com 6,86 polegadas. Em ambos os casos, serão com bordas muito finas na tela.

Bateria

As baterias do iPhone serão as mesmas. O que eles conseguiram foi melhorar o desempenho (5% melhor para o Pro e 10% para o Pro Max) através dos chips A18 e A18 Pro, respectivamente.

Além disso, eles teriam uma potência de carga de 40W, o que não é algo que surpreenda os especialistas em tecnologia celular.