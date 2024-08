Este inovador aparelho é capaz de transformar qualquer bicicleta em um veículo elétrico

Um pequeno dispositivo, econômico e leve, tem a capacidade de transformar qualquer bicicleta em um veículo elétrico. Chama-se PikaBoost 2 e é fabricado pela empresa Livall. Se você não tem vontade de pedalar ou precisa percorrer uma grande distância, este dispositivo se destaca como uma opção ideal para se locomover pela cidade.

Vivemos em um mundo onde a tecnologia toma conta de nossas atividades diárias. Embora andar de bicicleta seja uma desculpa para se exercitar ou realizar uma atividade física, há momentos em que pedalar pode se tornar uma tarefa titânica.

Portanto, onde há uma necessidade, certamente surge um negócio. O PikaBoost 2 é a segunda geração desse tipo de dispositivo da empresa Livall, que melhora várias das características do aparelho que transforma sua bicicleta em um veículo elétrico.

Como funciona e quanto custa?

Assim como mostrado na imagem que usamos na capa (abaixo deixamos um vídeo), o PikaBoot 2 é como uma espécie de caixa que você instala entre a base do assento e a roda traseira da bicicleta.

O suporte que vai no tubo sob o assento tem a função de servir como suporte, enquanto o que vai na roda é um mecanismo que funciona com algo chamado giroscópio, que é precisamente o que impulsiona a partir do pneu traseiro para que a bicicleta possa se mover, sem a necessidade de o usuário pedalar.

Você pode usá-lo para tornar a bicicleta completamente independente ou também pode servir como uma espécie de ajuda, para subir encostas complicadas ou para percursos longos nos quais você queira chegar rápido, sem deixar de se exercitar.

O PikaBoost tem uma bateria que oferece uma autonomia de até 96 quilômetros.

Entramos na página da Livall e descobrimos que o aparelho custa 263 dólares, o que é econômico considerando que pode ser usado em qualquer bicicleta.